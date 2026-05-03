Aglomerație la sfârșitul minivacanței de 1 Mai. Circulație îngreunată pe DN1

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov informează, duminică, faptul că pe DN1, pe sensul de mers Brașov – București, începând cu stațiunea Predeal, circulația se desfășoară cu dificultate, ca urmare a valorilor de trafic ridicate pe acest sector de drum.

Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal – la intersecţia DN 1 cu DN73A – şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

În contextul aglomerației pe DN1, cu ocazia finalului minivacanței de 1 Mai, polițiștii le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative pentru a sta mai puțin în trafic, respectiv DN 1A (Braşov – Săcele – Cheia – Ploieşti), DN 73 (Bran – Câmpulung – Piteşti) sau DN 71 (Sinaia – Târgovişte – Bucureşti).

„Pentru a diminua riscul producerii de incidente în trafic, transmitem conducătorilor auto să evite manevrele de depășire riscante, să manifeste prudență în trafic, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, mai menționează IPJ Brașov.

(sursa: Mediafax)