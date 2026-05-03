x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Aglomerație la sfârșitul minivacanței de 1 Mai. Circulație îngreunată pe DN1

Aglomerație la sfârșitul minivacanței de 1 Mai. Circulație îngreunată pe DN1

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   15:47
Aglomerație la sfârșitul minivacanței de 1 Mai. Circulație îngreunată pe DN1
Sursa foto: Aglomerație pe Valea Prahovei. Coloanele lungi de mașini generează timpi mari de așteptare, mai ales în zonele cheie

Minivacanța de 1 Mai se apropie de final, iar circulația de pe DN1, între Brașov și București, se desfășoară cu dificultate, ca urmare a valorilor de trafic ridicate.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov informează, duminică, faptul că pe DN1, pe sensul de mers Brașov – București, începând cu stațiunea Predeal, circulația se desfășoară cu dificultate, ca urmare a valorilor de trafic ridicate pe acest sector de drum.

Pentru fluidizarea circulaţiei, poliţiştii rutieri au instituit puncte de informare în mai multe zone de interes: în municipiul Braşov (zona Dârste, ieşire spre Predeal), în Predeal – la intersecţia DN 1 cu DN73A – şi în staţiunea Râşnov, la intersecţia DN 73 cu DN 73A.

În contextul aglomerației pe DN1, cu ocazia finalului minivacanței de 1 Mai, polițiștii le recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative pentru a sta mai puțin în trafic, respectiv DN 1A (Braşov – Săcele – Cheia – Ploieşti), DN 73 (Bran – Câmpulung – Piteşti) sau DN 71 (Sinaia – Târgovişte – Bucureşti).

„Pentru a diminua riscul producerii de incidente în trafic, transmitem conducătorilor auto să evite manevrele de depășire riscante, să manifeste prudență în trafic, să păstreze o distanță de siguranță față de autovehiculul din față și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren”, mai menționează IPJ Brașov.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: aglomeratie minivacanţa 1 mai
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri