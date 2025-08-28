Directorul Financiar CFR Călători, Aida Hanganu a demisionat

Aida Hanganu a demisionat, dar va rămâne tot în cadrul Ministerului Transporturilor, la Compania Națională Aeroporturi București, cea care administrează Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu Băneasa, scrie clubferoviar.ro

După ce, în urmă cu doar câteva luni, oficialii CFR SA dădeau asigurări că nu vor exista anulări de trenuri la CFR Călători și Transferoviar Călători din cauza neachitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), miercuri după-amiază situația s-a schimbat radical.

Operatorul feroviar de stat ausține că: ”CFR Călători se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloare facturilor pentru tarifului de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 mil lei, având în vedere că deși avea de încasat de la Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF), pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF a fost achitată doar suma de 7,8 mil lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

Cu toate acestea CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară că urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii. Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru incovenientele care pot aparea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora”.

CFR SA a emis o dispoziție către regionale, prin care anunță ce trenuri vor fi suspendate începând cu 1 septembrie și, ulterior, cu 1 octombrie 2025

