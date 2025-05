„Creditul Fermierului”,o nouă schemă de ajutor pentru agricultori. Fermierii pot primi până la 50.000 de euro

"Prin prezentul proiect de act normativ se propune instituirea unei scheme de ajutor de minimis, denumită Creditul Fermierului. Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în perioada 2025-2027, pentru sprijinirea accesului la lichidităţi al întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare. (...) Bugetul schemei de ajutor de minimis este de maximum 250 milioane lei, echivalentul a 50 milioane de euro", se arată în Nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.



Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maximum 1.500 de beneficiari, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 50.000 euro pe durata oricărei perioade de trei ani.



Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor sau întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole definite prin codurile CAEN aferente grupelor: CAEN 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; CAEN 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; CAEN 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; CAEN 014 - Creşterea animalelor şi CAEN 015 - Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor) ale diviziunii CAEN 01.



Potrivit documentului publicat pe site-ul MADR, valoarea sprijinului financiar este reprezentată de valoarea constituită din partea din rata dobânzii reprezentând valoarea ROBOR la trei luni, aferenta creditului acordat pe o perioadă de maximum 36 de luni, calculată începând cu data semnării contractului de credit de către beneficiar şi instituţia de credit, fără a depăşi echivalentul în lei a 50.000 de euro pe o perioadă de trei ani stabilit pe întreprindere unică.



Sprijinul se acordă beneficiarilor care îndeplinesc mai multe criterii de eligibilitate, respectiv: au încheiat cu una sau mai multe instituţii de credit înscrise în program unul sau mai multe credite, non-revolving pentru finanţarea capitalului de lucru, potrivit contractului de credit încheiat între beneficiar şi instituţia de credit; împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenţei şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor săi; desfăşoară activitate în domeniul producţiei agricole primare şi activitatea respectivă este înregistrată potrivit certificatului constatator obţinut de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B şi C în baza de date a Centralei Riscului de Credit; nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării.



Instituţiile de credite înscrise în Program acordă beneficiarilor, în conformitate cu normele proprii de creditare în vigoare, credite non-revolving pe o perioadă maximă de 36 de luni. Creditele non-revolving pot fi prelungite, anterior scadenţei iniţiale, o singură dată, cu maximum 24 de luni.

Pentru creditele acordate în cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată, indiferent de motivul sau sursa rambursării, iar contractul de credit va conţine clauze distincte din care să rezulte expres acest lucru.



"Rata dobânzii aferentă creditelor este rata dobânzii formată din ROBOR la trei luni plus o marjă de maximum 1,95% pe an. Marja include şi nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit în toate etapele creditării. Marja nu include taxele aferente operaţiunilor conexe activităţii de creditare, precum: taxe notariale, costurile legate de evaluare şi înregistrarea garanţiilor şi altele asemenea. Contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit şi modificarea marjei dobânzii de 1,95% pe an", se menţionează în document.



Rata dobânzii se suportă astfel: partea reprezentând ROBOR la trei luni, constituind ajutorul de minimis, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu încadrarea în nivelul maxim aprobat prin acordul de finanţare, iar marja de maximum 1,95% pe an, de către beneficiarul creditului.



"Instituţiile de credit sunt obligate să menţină condiţiile sus-menţionate pe întreaga durată de derulare a contractelor încheiate în condiţiile prezentei scheme, inclusiv pe perioada prelungirii acestora. În cazul în care creditele non-revolving se prelungesc cu maxim 24 de luni, pe perioada prelungirii nu se acordă ajutor de minimis, beneficiarul având obligaţia de a plăti integral dobânda", se menţionează în proiect.



Administratorul schemei de ajutor de minimis este fondul de garantare dedicat sectorului agricol pentru facilitarea accesului la finanţare al producătorilor agricoli, respectiv Fondul de Garantare a Creditului Rural SA - IFN, cu care MADR încheie o convenţie de lucru pentru derularea schemei.



Schema de ajutor de minimis devine operaţională după data semnării convenţiei de lucru cu MADR şi convenţiilor de implementare a schemei de ajutor de minimis cu instituţiile de credit, iar acordurile de finanţare vor fi emise până cel târziu la data de 31 decembrie 2025 (termenul de valabilitate al schemei), iar plăţile se efectuează până la data de 3 martie 2029.

AGERPRES