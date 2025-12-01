Alegeri București 2025: Răsturnare spectaculoasă în ultimul sondaj de opinie

Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, se află practic la egalitate în intențiile de vot ale bucureștenilor, diferența dintre ei fiind de doar 0,1%, scrie observatornews.ro.

Clasamentul candidaților

Potrivit datelor citate de news.ro, situația electorală este următoarea:

Daniel Băluță (PSD) – 23,3%

Anca Alexandrescu (independent, susținută de AUR) – 23,2%

Ciprian Ciucu (PNL) – 21,7%

Cătălin Drulă (USR) – 15,5%

Ana Ciceală (SENS) – 8,4%

Ciprian Ciucu se află la doar 1,5 puncte procentuale în spatele primilor doi, ceea ce face ca lupta pentru primul loc să fie una în trei, cu diferențe infime între candidați.

Evoluția față de precedentul sondaj

Comparativ cu sondajul AtlasIntel de acum două săptămâni:

Anca Alexandrescu înregistrează cea mai mare creștere: +5,3 puncte procentuale.

Daniel Băluță avansează cu +4,7%.

Ciprian Ciucu , deși a pierdut prima poziție, rămâne competitiv, înregistrând o creștere de +2,5%.

Cătălin Drulă este singurul candidat care scade, de la 18,1% la 15,5%.

Ana Ciceală continuă tendința ascendentă, ajungând la 8,4% după un plus de 1,3%.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 2.964 de respondenți din București și folosește metoda de recrutare digitală aleatorie. Marja de eroare este de ±2%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele confirmă că alegerile din 7 decembrie 2025 se anunță extrem de tensionate, cu trei candidați în marja de eroare și cu evoluții rapide în preferințele electoratului bucureștean.