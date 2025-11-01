Guvernul alocă 67,6 milioane lei pentru organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care stabilește cheltuielile necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale programate pe 7 decembrie 2025.

Estimările arată un buget total de 67,6 milioane lei, repartizat pe ordonatori de credite conform prevederilor legale.

Cea mai mare sumă, 45 milioane lei, revine Ministerului Afacerilor Interne, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă, care va beneficia de peste 16,9 milioane lei.

Cheltuielile sunt împărțite pe categorii, incluzând personal, bunuri și servicii, precum și active nefinanciare.

Săptămâna trecută Executivul a decis organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti, preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi primari în 12 localităţi din ţară.

(sursa: Mediafax)