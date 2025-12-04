Serviciile de Evidență a Persoanelor din Capitală au program cu publicul sâmbătă și duminică

Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, în vederea asigurării exercitării dreptului de vot, serviciile de Evidență a Persoanelor vin în sprijinul cetățenilor prin preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate, cu prioritate, persoanelor care nu dețin sau sunt în posesia unui act de identitate deteriorat ori expirat.

„Întrucât actele de identitate nu pot fi personalizate în aceeași zi, se aplică dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sens în care la depunerea cererii și a documentelor necesare emiterii actelor de identitate, la cererea cetățeanului, se eliberează Carte de Identitate Provizorie cu valabilitate de 45 de zile.

Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte două fotografii tip ¾ cu bandă albă de 7 mm în partea de jos a acestora, respectiv, documentul cu care face dovada achitării contravalorii acesteia.

Sâmbătă, serviciile de Evidență a Persoanelor au program de lucru cu publicul între orele 8.00 și 16.00, iar duminică între orele 7.00 și 21.00:

Sectorul 1- Serviciul 1 de evidență a persoanelor - Piața Amzei nr. 13 și Serviciul 2 de evidență a persoanelor - P-ța Mureș nr. 18-24;

Sectorul 2- Serviciul Evidență Persoane - str.Ziduri Moși nr. 23 (incinta Mall Veranda);

Sectorul 3- Serviciul de Evidență Persoane nr.1 -str. Matei Basarab nr. 32 și Serviciile de Evidență Persoane 2 și 3 - Str. Nerva Traian nr. 1, tronson II, bl. K6;

Sectorul 4- Serviciul nr. 1- B-dul Metalurgiei nr. 12-18, etaj 1 - Centrul Comercial Grand Arena și Serviciul nr. 2 - str.Străduinței nr. 1;

Sectorul 5- Serviciul Evidența Populație - str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5;

Sectorul 6- Serviciul Evidența Persoanelor nr. 1 - Drumul Taberei nr.18 (Orizont) și Serviciul Evidența Persoanelor nr. 2- B-dul Iuliu Maniu nr. 19 (Centrul Comercial Supernova Lujerului);

Direcția Generală de Evidență a Persoanelor- ghișeul de relații cu publicul din str. Bibescu Vodă, nr.1, sector 4.

(sursa: Mediafax)