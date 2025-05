Alegeri prezidențiale, turul 2: Cum îți poți exercita dreptul la vot duminică

Potrivit unui comunicat al AEP, alegătorul din țară își poate exercita dreptul de vot în următoarele condiții:

-în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială în care și-a stabilit domiciliul sau reședința votează numai la secția de votare unde este înscris în lista electorală permanentă;

-în cazul în care are domiciliul sau reședința în municipiul București nu își poate exercita dreptul de vot la o secție de votare situată în alt sector al municipiului București decât cel în care are domiciliul sau reședința, dar își poate exercita dreptul de vot la orice secție de votare aflată în alt județ, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

-în cazul în care se află într-o altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde și-a stabilit domiciliul sau reședința poate vota la orice secție de votare, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară;

-în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară, dacă acesta nu este înscris în lista electorală permanentă a secţiei de votare respective;

-în cazul în care a fost omis din lista electorală permanentă a secției de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul sau reședința este înscris în lista electorală suplimentară.

Totodată, alegătorul aflat în străinătate poate vota la orice secţie de votare organizată în afara țării.

Aegătorii își pot exercita dreptul de vot în baza unui act de identitate valabil în ziua votării: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, iar în cazul elevilor din școlile militare carnetul de serviciu militar.

AEP arată că pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic şi pașaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetățenii români care votează în străinătate sau de cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

Pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale sunt organizate 18.979 de secții de votare pe teritoriul României și 965 de secții de votare în străinătate.

(sursa: Mediafax)