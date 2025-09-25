x close
Alertă alimentară. Un condiment a fost retras din supermarketuri. Conține un pesticid periculos

de Redacția Jurnalul    |    25 Sep 2025   •   12:45
Un condiment a fost retras de pe rafturile supermarketurilor din România după ce s-a descoperit că depășește limitele legale de pesticide.

Produsul Kamis Cuișoare, ambalat în pachete de 10 grame, lotul 0002791365, cu termen de valabilitate până în februarie 2028, conține clorpirifos, un pesticid interzis în Uniunea Europeană.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis un avertisment către consumatori, recomandând să nu consume acest condiment și să îl returneze în magazinele de unde a fost cumpărat, chiar dacă nu dețin bonul fiscal. Contravaloarea produsului va fi rambursată integral.

Ce este clorpirifosul

Clorpirifosul este o substanță toxică utilizată în agricultură pentru combaterea dăunătorilor dar este interzisă în UE din cauza efectelor nocive asupra sănătății umane, în special asupra sistemului nervos.

Cei mai vulnerabili sunt copiii deoarce poate provoca tulburări de atenție, afectează dezvoltarea cognitivă și există riscuri mai mari de autism, potrivi spynews.ro.

În România, clorpirifosul și alte două pesticide periculoase au fost interzise în urmă cu 5 ani. Cu toate acestea, controlul continuu rămâne esențial pentru siguranța alimentară, iar autoritățile monitorizează constant produsele disponibile pe piață pentru a preveni riscurile pentru consumatori.

