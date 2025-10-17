Alertă alimentară în România: două produse retrase de urgență din supermarketuri. Pericol pentru consumatori

Autoritatea Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, vineri, retragerea de urgență din supermarketuri a două produse consumate frecvent de români:

„Fasole cu cârnați” Maestro (350 g) , produsă de Caroli Foods Group SRL , și

„Miere de tei” Strop de Soare (500 g), produsă de Apicola Costache SRL.

Decizia vine în urma semnalării unor probleme grave de siguranță alimentară — prezența unui corp străin în primul caz și identificarea unei substanțe interzise în al doilea.

„Fasole cu cârnați” Maestro – corp străin descoperit într-o conservă

Produsul „Fasole cu cârnați” marca Maestro a fost retras de la vânzare în peste 100 de magazine Carrefour și Profi, după ce un client a semnalat prezența unui obiect străin în conservă.

Datele lotului afectat:

Lot: 250919

Termen de valabilitate: 18.11.2025

Cod EAN: 5941259016532

ANSVSA precizează că măsura este una preventivă, pentru protejarea consumatorilor. Clienții care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze în magazinele Carrefour sau Profi între 17 și 30 octombrie 2025, chiar și fără bon fiscal.

Reprezentanții Profi au transmis că incidentul este „izolat și raportat de o singură persoană”, dar retragerea a fost decisă „din spirit de precauție și responsabilitate față de consumatori”.

Retailerii au publicat listele cu magazinele unde produsul a fost disponibil, pentru ca oamenii să poată verifica lotul de acasă.

„Miere de tei” Strop de Soare – conține o substanță interzisă în UE

Cel de-al doilea produs retras este „Mierea de tei” Strop de Soare (500 g), produsă de Apicola Costache SRL și distribuită de Ciril Shop & Go SRL.

Datele lotului afectat:

Lot: 43825

Termen de valabilitate: 15.09.2027

Cod bare: 5941850481142

În urma analizelor de laborator, a fost identificată prezența cloramfenicolului, un antibiotic interzis în Uniunea Europeană pentru utilizarea în produsele apicole. Substanța poate provoca reacții toxice și efecte hematologice grave la om.

Autoritățile avertizează consumatorii care au cumpărat produsul să nu îl consume și să îl returneze în magazinele de unde a fost achiziționat, urmând să primească contravaloarea integrală, fără a fi necesar bonul fiscal. În lipsa posibilității de returnare, produsul trebuie distrus.

Recomandările ANSVSA pentru consumatori

ANSVSA reamintește tuturor cumpărătorilor importanța verificării etichetelor produselor și a codurilor de lot, îndemnându-i să urmeze pașii de siguranță:

Verificați eticheta produselor din cămară sau frigider.

Dacă dețineți Fasole cu cârnați Maestro (lot 250919) sau Miere de tei Strop de Soare (lot 43825), nu consumați produsul.

Returnați-l în magazinele Carrefour, Profi sau la distribuitorul Ciril Shop & Go – banii se rambursează pe loc.

În cazul în care produsul nu mai poate fi returnat, ANSVSA recomandă distrugerea acestuia.

Cloramfenicolul este un agent antimicrobian de mare putere, interzis în statele UE din motive de siguranță alimentară. În ultimii ani, autoritățile române au intensificat controalele privind calitatea produselor apicole și a conservelor cu carne, în contextul creșterii numărului de sesizări din partea consumatorilor.

Unde pot fi obținute informații suplimentare

Pentru detalii privind rechemarea produselor, consumatorii pot consulta site-ul oficial ANSVSA (www.ansvsa.ro)