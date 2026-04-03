Alertă de călătorie! Este cod ROȘU de furtuni în Norvegia

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra faptului că Institutul Național de Meteorologie Norvegian a emis o atenționare de călătorie de cod roșu de furtună în zona de sud a țării.

Avertizarea va fi în vigoare duminică, 5 aprilie, în regiunile Rogaland și Agder.

Autoritățile norvegiene avertizează că există un risc ridicat de perturbare a traficului aerian, maritim/naval și rutier, inclusiv a transportului în comun.

Informații suplimentare cu privire la condițiile meteorologice pot fi accesate pe pagina de Internet a Institutului Național de Meteorologie Norvegian, la adresa: https://www.met.no.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români să urmeze sfaturile și să verifice comunicările operatorilor de transport pe vegvesen.no/trafikk.

