Alertă de călătorie! Este cod ROȘU de furtuni în Norvegia

de Redacția Jurnalul    |    03 Apr 2026   •   23:05
Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o atenționare de călătorie pentru Norvegia, unde duminică va fi în vigoare o avertizare Cod roșu de furtuni.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Norvegiei asupra faptului că Institutul Național de Meteorologie Norvegian a emis o atenționare de călătorie de cod roșu de furtună în zona de sud a țării.

Avertizarea va fi în vigoare duminică, 5 aprilie, în regiunile Rogaland și Agder.

Autoritățile norvegiene avertizează că există un risc ridicat de perturbare a traficului aerian, maritim/naval și rutier, inclusiv a transportului în comun.

Informații suplimentare cu privire la condițiile meteorologice pot fi accesate pe pagina de Internet a Institutului Național de Meteorologie Norvegian, la adresa: https://www.met.no.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români să urmeze sfaturile și să verifice comunicările operatorilor de transport pe vegvesen.no/trafikk.

(sursa: Mediafax)

