Alertă în România! Arahidele cumpărate de la Metro pot fi periculoase

Motivul rechemării este detectarea aflatoxinelor peste limitele admise. Aflatoxinele sunt substanțe toxice produse de mucegaiuri, cu potențial cancerigen. Pot contamina alunele și alte oleaginoase depozitate în condiții necorespunzătoare.

Sunt retrase de la vânzare șase sortimente, în mai multe loturi:

Fine Life Arahide Decojite Prăjite (2 kg) - cod bare 5948792056308, loturile LA 347, LA 348, LA 349, LA 350, LA 352, LA 353.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (00150 g) - cod bare 5941232410159, loturile LG 347, LG 348, LG 349.

Fine Life Arahide Decojite Prăjite Sărate (50 g) - cod bare 5941232407890, loturile LG 338, LG 339.

Metro Chef Arahide Decojite Prăjite Sărate (1 kg) - cod bare 5948792048396, loturile LA 355, LA 356.

Metro Chef Arahide Decojite Crude (1 kg) - cod bare 5948792042493, loturile LA 341, LA 342, LA 343, LA 344, LA 345.

ARO Arahide Decojite Prăjite și Sărate (400 g) - cod bare 5948792032227, loturile LA 357, LA 358, LA 359, LA 360, LA 362.

Produsele nu trebuie consumate. Ele pot fi returnate în orice magazin Metro Cash & Carry din țară până pe 30 mai 2026. Cumpărătorii vor primi contravaloarea acestora.

Rețeaua Metro are unități în Arad, Bacău, Baia Mare, București, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Craiova, Deva, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Piatra Neamț, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgoviște, Târgu Mureș, Timișoara și Turda.

(sursa: Mediafax)