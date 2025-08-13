Avertismentul sumbru al ministrului finanțelor​​​​​​​: Există riscul unei recesiuni! Trebuie să fim pregătiți!

Declarația a fost făcută miercuri, în timpul unei conferințe de presă.

„Există riscul unei recesiuni, este un risc real, trebuie să ne pregătim să avem soluții să avem măsuri ca să trecem prin recesiune cât mai rapid”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a mai spus că măsurile erau necesare de mai mult timp având în vedere scăderea creșterii economice și avertismentele analiștilor.

„Eu voi încerca să găsesc resurse pentru a fi pregătiți pentru această situație, a adăugat Alexandru Nazare.

El a avertizat că o recesiune ar însemna costuri în plus de finanțare și un scenariu complet diferit de cel actual.

(sursa: Mediafax)