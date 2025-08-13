x close
Avertismentul sumbru al ministrului finanțelor​​​​​​​: Există riscul unei recesiuni! Trebuie să fim pregătiți!

de Redacția Jurnalul    |    13 Aug 2025   •   16:30
Sursa foto: Alexandru Nazare

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a avertizat că există riscul unei recesiuni în România. Este un risc real, trebuie să ne pregătim, a spus Nazare atunci când a fost întrebat despre recesiune.

Declarația a fost făcută miercuri, în timpul unei conferințe de presă.

„Există riscul unei recesiuni, este un risc real, trebuie să ne pregătim să avem soluții să avem măsuri ca să trecem prin recesiune cât mai rapid”, a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul de Finanțe a mai spus că măsurile erau necesare de mai mult timp având în vedere scăderea creșterii economice și avertismentele analiștilor.

„Eu voi încerca să găsesc resurse pentru a fi pregătiți pentru această situație, a adăugat Alexandru Nazare.

El a avertizat că o recesiune ar însemna costuri în plus de finanțare și un scenariu complet diferit de cel actual.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: Alexandru Nazare recesiune masuri
