Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat

Vizita lui Ceaușescu la Teheran a fost ultima sa ieșire din țară, efectuată în timp ce la Timișoara revolta era deja în plină desfășurare.

În data de 18 decembrie 1989, dictatorul român decola spre Iran pentru o vizită de stat de două zile, ignorând faptul că pe străzile Timișoarei forțele de represiune trăseseră deja în manifestanți la ordinul său.

Această călătorie, programată cu trei luni înainte, avea să rămână în istorie drept ultima încercare a lui Ceaușescu de a-și asigura supraviețuirea economică printr-o alianță cu regimul de la Teheran.

Relația dintre cei doi lideri începuse să se sudeze cu zece luni mai devreme.

În februarie 1989, Ali Khamenei sosise la București în calitate de președinte al Iranului, fiind primit cu toate onorurile de stat. Acea întâlnire pusese bazele unei cooperări pragmatice între două regimuri care se simțeau tot mai izolate pe scena internațională.

Între timp, în vara aceluiași an, Khamenei devenise Liderul Suprem al Iranului, astfel că, în decembrie, Ceaușescu se întâlnea la Teheran cu omul care deținea deja autoritatea absolută în statul persan.

Conform informațiilor publicate de Newsweek, miza vizitei din decembrie a fost una pur economică, bazată pe un schimb masiv de resurse sub formă de troc. Într-o perioadă în care România se confrunta cu o criză energetică severă, Ceaușescu a negociat importul a 5 milioane de tone de țiței și gaze naturale. În schimbul acestora, el a promis livrarea a 2 sau 3 milioane de tone de grâu românesc începând cu ianuarie 1990. Această negociere subliniază detașarea totală a dictatorului de realitatea sângeroasă de acasă; în timp ce el plănuia exporturile de grâne pentru anul următor, cetățenii săi mureau în stradă cerând libertate.

Ali Khamenei a rămas ultimul lider străin cu care Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit oficial înainte de prăbușirea regimului comunist. De asemenea, Ali Khamenei nu a mai părăsit Iranul după ce a devenit lider suprem, potrivit arhivelor iraniene. Prin urmare, vizita acestuia la București a fost printre ultimele călătorii externe pe care le-a făcut.

(sursa: Mediafax)