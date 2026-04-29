Săraci, dar risipitori: Majoritatea românilor se tem de ziua de mâine, deși țara aruncă munți de hrană în fiecare zi

Potrivit unui comunicat, în România, prin The Access Alliance, Glovo a facilitat livrarea a aproape 3,5 milioane de mese, salvând peste 800 de tone de alimente de la risipă în ultimii şase ani.



The Access Alliance reprezintă evoluţia programului Glovo Access, care a demonstrat deja că surplusul alimentar poate deveni o resursă pentru comunităţile vulnerabile. La nivel global, alianţa a permis livrarea a peste 29,6 milioane de mese şi a evitat aproape 11.500 de tone de risipă alimentară în 22 de ţări.



Un studiu realizat în 2026 pe un eşantion de 1.007 respondenţi din România dezvăluie amploarea reală a insecurităţii alimentare - o problemă care rămâne în mare parte invizibilă tocmai pentru că nu corespunde stereotipurilor tradiţionale.



Principalele concluzii ale studiului arată că 56% dintre români au sărit peste mese, au mâncat porţii mai mici sau au cumpărat alimente mai ieftine din motive financiare; mai mult de 40% au spus că s-au îngrijorat "destul de des" sau "uneori" că nu vor avea bani pentru mâncare; aproape 6 din 10 au evitat cel puţin o întâlnire socială sau un plan pentru că nu îşi permiteau să mănânce în oraş; 50% au evitat întâlnirile pentru că nu îşi permiteau să contribuie cu mâncare.



Totodată, aproximativ 7 din 10 români consideră că situaţia privind insecuritatea alimentară s-a înrăutăţit în ultimii 3-5 ani, iar aproape 80% spun că sunt frecvent nevoiţi să caute promoţii din lipsă de bani.



Paradoxal, aproape 40% dintre respondenţi spun că nu cunosc pe nimeni din cercul apropiat care să se confrunte cu astfel de dificultăţi, iar doar 19% cred că ar putea recunoaşte cu uşurinţă o persoană care se confruntă cu insecuritate alimentară.



"The Access Alliance demonstrează că schimbarea la scară largă este posibilă atunci când sectorul privat, ONG-urile şi entităţile sociale acţionează împreună. Programul reuneşte trei actori-cheie: retaileri şi/sau producători de alimente şi băuturi care oferă acces la finanţare şi hrană nutritivă care altfel ar fi aruncată; ONG-uri şi instituţii publice care asigură accesul la mese pentru persoanele care se confruntă cu insecuritate alimentară; şi Glovo, care pune la dispoziţie platforma tehnologică şi reţeaua logistică, conectând surplusul alimentar cu persoanele care au nevoie de ajutor", a declarat Zoe Giardino, director Impact & Sustainability Glovo HQ, citată în comunicat.



Prin parteneriatul cu Kaufland România, Glovo livrează mese gătite la cantina socială a retailerului din Bucureşti, folosind alimente în surplus pentru a ajuta persoanele vulnerabile care nu se pot deplasa. De la lansare, aproape 115.000 de mese au fost livrate gratuit.



De Paşte, anul trecut, în România, Serbia, Bulgaria şi Croaţia, pentru fiecare produs Coca-Cola adăugat într-o comandă Glovo, a fost donată o masă - colaborarea ajungând la peste 110.000 de mese donate în total.



În perioada 23 martie - 12 aprilie 2026, fiecare comandă Glovo care includea un produs Coca-Cola a generat o donaţie către FBAR. Parteneriatul vizează aproximativ 315.000 de mese pe parcursul a patru luni.



De Ziua Mondială împotriva Risipei Alimentare, Glovo invită factorii de decizie, ONG-urile, entităţile sociale publice şi sectorul privat să se alăture The Access Alliance - un efort colectiv menit să extindă accesul la hrană cu demnitate, să reducă stigma asociată cu solicitarea de ajutor şi să crească gradul real de conştientizare a insecurităţii alimentare.



Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.007 respondenţi din România şi a analizat percepţiile publice despre insecuritatea alimentară, experienţele personale legate de dificultăţile în a-şi permite alimentele şi modul în care oamenii înţeleg această problemă. Marja de eroare: ą3,6% (nivel de încredere 95%).



Access Alliance este o alianţă formată din companii, organizaţii neguvernamentale şi autorităţi publice care, reunite la iniţiativa Glovo, sunt unite de un obiectiv comun: reducerea decalajului în accesul la hrană şi combaterea insecurităţii alimentare în comunităţi.



Glovo este o platformă tech de top care conectează clienţii cu companii şi livratori, oferind servicii la cerere de la restaurante locale, băcănii şi supermarketuri, precum şi de la diverse magazine specializate. Fondată în 2015 la Barcelona, compania operează în prezent în 22 de ţări din Europa, Asia Centrală şi Africa.

AGERPRES