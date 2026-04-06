Jurnalul.ro Ştiri Observator Vestea așteptată de milioane de români: Alocațiile și indemnizațiile intră în această săptămână

de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   22:30
Sursa foto: Jurnalul/Distribuția la domiciliu se face pe tot parcursul săptămânii

Alocaţiile de stat pentru copii, indemnizaţiile pentru creşterea copiilor şi stimulentele de inserţie aferente lunii martie vor fi achitate în cursul acestei săptămâni, a anunţat Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.

Astfel, plata drepturilor în conturile bancare ale beneficiarilor se va realiza în data de 8 aprilie 2026, iar ANPIS, prin agenţiile judeţene, a transmis către Compania Naţională "Poşta Română" sumele necesare plăţii drepturilor de asistenţă socială pentru beneficiarii care au optat pentru primirea prestaţiilor prin mandat poştal, astfel încât banii vor ajunge la destinaţie până cel târziu pe 9 aprilie.

Potrivit sursei citate, suma totală depăşeşte 1,9 miliarde de lei şi este destinată unui număr de peste 3,8 milioane de beneficiari.

Dintre aceştia, 3.564.308 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii vor primi peste 1,2 miliarde de lei, 148.032 de părinţi care beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului vor beneficia de peste 608 de milioane de lei, iar pentru 72.786 de beneficiari ai stimulentului de inserţie vor fi plătiţi aproximativ 58 de milioane de lei. AGERPRES

Subiecte în articol: alocatii indemnizatii beneficiari aprilie
