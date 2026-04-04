Alți doi pădurari bătuți de hoții de lemne. Ministra Mediului cere bodycamuri pentru toți pădurarii

„Încă doi pădurari sau rangeri au fost agresați de hoții de lemne și au ajuns la spital zilele acestea. De ani de zile se tot vorbește de cum cei care luptă împotriva tăierilor ilegale sunt marginalizați în propria instituție. Sunt lăsați singuri. Deși ei sunt eroii care nu întorc capul la ilegalități”, a scris sâmbătă pe Facebook Diana Buzoianu.

Ea spune că, în ultimii ani, conducerea Romsilva a investit în hoteluri sau în sporuri de pensionare, sute de milioane, în loc să ia bodycamuri pentru tot personalul silvic, „să știe toți că sunt mai în siguranță”.

„Pentru asta federația sindicală nu și-a folosit puterea în negocieri. Sutele de pădurari de bună credință puși în pericol anual pentru că sunt minoritatea care își face treaba nu a reprezentat un subiect”, adaugă ministra Mediului.

Diana Buzoianu a anunțat că miercuri va chema conducerea Romsilva, căreia îi va transmite că „pentru Ministerul Mediului, este esențial să se prevadă în bugetul lor din 2026 banii necesari pentru bodycam-uri pentru tot personalul silvic”.

Tânărul prins la furat de lemne, care i-a bătut pe cei doi pădurari, a fost reținut

Un tânăr de 25 de ani a fost reținut, după ce a bătut doi pădurari care l-au prins la furat de lemne, în județul Timiș.

Totul s-ar fi petrecut, joi seară. Tânărul, care conducea o mașină fără plăcuțe de înmatriculare a fost prins de doi pădurari din Parcul Natural Lunca Mureșului, în timp ce se afla la furat de lemne. Cei doi pădurari l-au urmărit. Atunci când pădurarii i-au verificat mașina, tânărul a devenit recalcitrant, și i-ar fi agresat pe cei doi.

Potrivit surselor din anchetă, cei doi pădurari au fost bătuți cu parul în zona mâinilor și a picioarelor, iar tânărul le-a spart un geam al mașinii.

În urma incidentului, unul dintre cei doi pădurari a primit două zile de îngriji medicale, iar al doilea pădurar a primit 7 zile de îngrijiri medicale.

„În fapt, la data de 02 aprilie 2026, în jurul orei 20:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că două persoane, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în Parcul Natural Lunca Mureșului, au observat un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare, pe care l-au urmărit și oprit în apropierea localității Saravale.

În momentul opririi, conducătorul autoturismului ar fi agresat cele două persoane, în vârstă de 37 de ani și 48 de ani și ar fi provocat distrugeri autoturismului acestora”, potrivit polițiștilor IPJ Timiș.

Polițiștii Secției 11 Rurale Sânnicolau Mare, au intervenit la fața locului, l-au reținut pe tânăr pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj comis asupra personalului silvic și distrugere, iar lemnele din mașina acestuia au fost confiscate. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale.

(sursa: Mediafax)