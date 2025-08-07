Aluviuni pe carosabil. Circulația este blocată pe DN7C în județul Argeș

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Traficul rutier este blocat ca urmare a aluviunilor de pe versanți care au ajuns pe carosabil.

Se estimează că traficul va reveni la normal pe parcursul serii.

Inspectoratul de Jandarmi anunță că viitura s-a produs pe Transfăgărășan, în zona Piscu Negru. Pe carosabil au ajuns pietre și crengi rupte.

Nu sunt victime. Aproximativ 20-30 de mașini sunt blocate în zonă.

(sursa: Mediafax)