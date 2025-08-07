x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Aluviuni pe carosabil. Circulația este blocată pe DN7C în județul Argeș

Aluviuni pe carosabil. Circulația este blocată pe DN7C în județul Argeș

de Redacția Jurnalul    |    07 Aug 2025   •   21:45
Aluviuni pe carosabil. Circulația este blocată pe DN7C în județul Argeș

Traficul rutier este blocat joi seara pe DN7C în județul Argeș din cauza aluviunilor care au ajuns pe carosabil.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 7C, în zona localității Arefu, județul Argeș, circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers.

Traficul rutier este blocat ca urmare a aluviunilor de pe versanți care au ajuns pe carosabil.

Se estimează că traficul va reveni la normal pe parcursul serii.

Inspectoratul de Jandarmi anunță că viitura s-a produs pe Transfăgărășan, în zona Piscu Negru. Pe carosabil au ajuns pietre și crengi rupte.

Nu sunt victime. Aproximativ 20-30 de mașini sunt blocate în zonă.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Subiecte în articol: aluviuni dn7c trafic
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri