Ambasada franceză: Franța nu este nemulțumită de poziția României privind acordul UE-Mercosur

„Ambasada Franței în România dezminte categoric informațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora Franța ar fi „extrem de nemulțumită” de poziția României privind acordul comercial UE-Mercosur sau că ar exista vreo legătură între acest dosar și prezența militară franceză pe teritoriul României”, a transmis Ambasada Franței.

De asemenea, Ambasada transmite că „afirmațiile sunt pur și simplu false, și nu reflectă poziția autorităților franceze.”

„Prezența militară a Franței în România se înscrie în cadrul angajamentelor asumate în mod ferm de Franța față de securitatea colectivă, solidaritatea Aliată și consolidarea Flancului Estic al NATO, în strânsă cooperare cu autoritățile române și cu aliații noștri. Această prezență nu face obiectul niciunei forme de condiționare politică și nu este legată de pozițiile statelor membre în negocieri comerciale ale Uniunii Europene. Ambasada Franței își reafirmă angajamentul deplin față de parteneriatul strategic franco-român și față de securitatea României și a regiunii”, a mai transmis Ambasada.

Acordul UE-Mercosur, aflat în curs de semnare după peste două decenii de negocieri, ar reduce majoritatea tarifelor vamale pe o piață de peste 700 de milioane de consumatori și ar crea una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume. Susținătorii tratatului spun că el va stimula exporturile europene de mașini, vinuri sau brânzeturi și va consolida relațiile comerciale externe ale blocului comunitar, într-un context global tot mai protecționist.

Cu toate acestea, acordul a fost întâmpinat cu critici atât în interiorul UE, cât și din partea unor parteneri externi. În Franța, Polonia și alte state membre au apărut obstacole politice, iar fermierii europeni au protestat, temându-se că produsele sud-americane, fabricate cu standarde mai puțin stricte și costuri de producție mai scăzute, vor submina agricultura locală.

(sursa: Mediafax)