Tot mai mulți americani aleg Europa de Est: România, Polonia și Albania devin noile „țări ale viselor”

Exodul americanilor: țările ieftine din Europa de Est unde viața e mai bună ca în SUA

Tot mai mulți americani își întorc privirea către Europa Centrală și de Est, într-un fenomen în plină expansiune. Motivele? Costuri mai mici, siguranță sporită și o calitate a vieții pe care mulți spun că nu o mai găsesc acasă. România se numără printre destinațiile surpriză care câștigă rapid popularitate.

Exodul americanilor: un trend în creștere accelerată

Dorinta americanilor de a părăsi Statele Unite atinge cote record. Potrivit unui sondaj realizat în 2025, unul din cinci americani spune că ar emigra dacă ar avea ocazia, iar în rândul femeilor tinere interesul a crescut de patru ori față de acum un deceniu.

Dincolo de intenții, tot mai mulți fac pasul concret. Motivele invocate sunt clare: costuri ridicate în SUA, stresul cotidian, nesiguranța și dorința pentru un stil de viață mai echilibrat, potrivit CNN.

Deși Franța, Italia, Spania și Portugalia rămân opțiuni populare, atenția se mută rapid către destinații mai puțin explorate, în special din Europa de Est și zona baltică.

România, noul magnet pentru expați

România devine una dintre vedetele neașteptate ale acestui val de relocare. Interesul americanilor pentru această țară a crescut spectaculos în ultimele luni, iar numărul celor care caută să se stabilească aici s-a multiplicat de câteva ori.

Explicația nu este una complicată. Cei care aleg România invocă factori simpli, dar esențiali: siguranța în spațiile publice, costurile reduse de trai, accesul la servicii medicale și un mediu de afaceri mai accesibil.

Pentru mulți americani, sentimentul de siguranță este decisiv. Unii spun că abia după ce au ajuns în România au realizat cât de mult îi afecta teama constantă de violență din SUA.

Citește și S-au mutat din New York într-un sat din Sibiu: viața care i-a făcut să uite definitiv de America

Viață mai ieftină și mai echilibrată

Un alt avantaj major este costul vieții. Comparativ cu Statele Unite, cheltuielile pentru chirie, alimente și servicii sunt semnificativ mai mici.

În plus, programul de muncă mai relaxat le permite multora să își redescopere pasiunile. Unii aleg să lucreze în domenii creative, alții să își deschidă afaceri sau să activeze în mediul online.

Pentru numeroși expați, mutarea nu înseamnă doar schimbarea unei țări, ci o resetare completă a stilului de viață.

Polonia, o alegere strategică pentru viitor

Polonia devine, la rândul ei, un punct fierbinte pe harta relocărilor. Tot mai mulți americani cu origini poloneze aleg să revină în țara părinților sau bunicilor, beneficiind de proceduri simplificate pentru obținerea cetățeniei.

În ultimii ani, numărul străinilor care au obținut cetățenia poloneză a crescut semnificativ. Orașe precum Cracovia atrag prin infrastructură modernă, costuri reduse și un stil de viață urban prietenos, cu accent pe mobilitate și comunitate.

În plus, Polonia se impune ca un hub regional pentru tehnologie și startup-uri, ceea ce o face extrem de atractivă pentru antreprenori și profesioniști din domeniul digital.

Albania și Estonia, alternativele surpriză

Pe lângă România și Polonia, alte două destinații câștigă teren: Albania și Estonia.

Albania atrage prin reguli extrem de flexibile pentru americani, care pot locui aici până la un an fără viză. Costul de trai este foarte scăzut, ceea ce o transformă într-un paradis pentru freelanceri și antreprenori digitali.

Estonia, în schimb, mizează pe tehnologie. Statul baltic este recunoscut pentru digitalizarea avansată și pentru programele dedicate startup-urilor. Taxele sunt competitive, iar administrația publică este aproape complet online, un avantaj major pentru cei care lucrează remote.

Redescoperirea rădăcinilor, un avantaj major

Un factor important care facilitează relocarea este descendența europeană. Țări precum România, Polonia sau Ungaria oferă posibilitatea obținerii cetățeniei pe baza originii familiale, fără limite stricte de generații.

Tot mai mulți americani își cercetează arborele genealogic și încearcă să obțină documente care să le permită să revendice cetățenia europeană.

Acest proces deschide ușa către Uniunea Europeană și oferă acces la un stil de viață diferit, perceput de mulți ca fiind mai stabil și mai sigur.

De ce pleacă americanii, de fapt

Dincolo de avantaje economice, există și o dimensiune emoțională. Mulți expați spun că nu se mai regăsesc în societatea americană actuală.

Costurile ridicate, presiunea profesională și tensiunile sociale îi determină să caute alternative. Europa de Est vine cu un mix atractiv: tradiție, ritm mai lent de viață și oportunități reale de dezvoltare.

Pentru unii, mutarea reprezintă o evadare. Pentru alții, este o investiție într-un viitor mai echilibrat.

Valul de americani care se mută în Europa Centrală și de Est nu mai este o excepție, ci un fenomen în plină expansiune. România, Polonia, Albania și Estonia se conturează ca alternative solide la destinațiile clasice din vestul Europei.

Cu un cost de trai mai mic, oportunități în creștere și un stil de viață mai relaxat, aceste țări devin noul „vis european” pentru tot mai mulți americani.