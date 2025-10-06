Legăturile dintre Ana Birchall, Ron Aledo și tabletele STS pentru alegeri

Mai grav, documentele relevate arată o filieră care leagă fostul ministru de alegerile din România, arată luni lumeapolitica.ro.

Aceasta implică pe lobbystul american Roniel „Ron” Aledo, care a publicat informațiile oficiale despre colaborarea sa cu Birchall, conform legilor privind lobby-ul din SUA. Aledo a fost implicat anterior în schimbări de guverne în America Latină și a fost prezentat ca fost consilier al președintelui Barack Obama, cu experiență la CIA și FBI.

În mai 2023, Ron Aledo a susținut o conferință în România, în cadrul „IT Congress 2023”, la invitația firmei ETA2U – companie cunoscută pentru achiziții publice și furnizare de echipamente pentru instituții precum MAI, Poliția Națională sau Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian.

Cel mai controversat aspect este legătura ETA2U cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

ETA2U a furnizat STS tabletele utilizate la numărarea voturilor la alegerile din România, printr-un contract de peste 31 de milioane de lei, semnat la câteva luni după conferința lui Aledo. Estimările inițiale ale STS pentru cele 35.000 de tablete indicau un cost de 84 de milioane de lei, însă ETA2U le-a furnizat la aproape o treime din prețul estimat, potrivit datelor sursei citate.

(sursa: Mediafax)