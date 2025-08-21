ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA

Între 1 iulie și 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au făcut controale în mai multe locații din țară, folosind datele din sistemul Ro-e-Case al caselor de marcat electronice. Verificările au urmărit dacă localurile respectă obligația de a elibera bonuri fiscale pentru plățile făcute în numerar.

În urma controalelor, s-a constatat că în unele situații clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără bon fiscal. Această practică este ilegală și afectează corecta colectare a banilor la bugetul de stat.

Ce drepturi au clienții în HORECA?

„La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite

emiterea și înmânarea bonului fiscal.

La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a emite și înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.

În cazul în care comercianții refuză emiterea şi înmânarea bonului fiscal, cu excepţia situaţiei defectării aparatelor de marcat electronice fiscale când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziţionat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia”, potrivit comunicatul transmis, joi, de ANAF.

„ANAF îi încurajează pe cetățeni să se implice activ în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Prezența bonului fiscal este dovada plății serviciului și garanția că tranzacția a fost înregistrată si fiscalizată corect”, a mai precizat ANAF.

(sursa: Mediafax)