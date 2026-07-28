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Jurnalul Auto 500 de euro pentru un permis auto fals. Cum funcționează noua înșelătorie online

500 de euro pentru un permis auto fals. Cum funcționează noua înșelătorie online

de Redacția Jurnalul Publicat la 28 Iul 2026 12:30 Modificat la 28 Iul 2026 12:30
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500 de euro pentru un permis auto fals. Cum funcționează noua înșelătorie online
Escrocii online promit permise auto false, indiferent de categorie, contra sumei de 500 de euro.

Rețelele de socializare au devenit noul teren de acțiune al escrocilor care vând permise auto false. Prin reclame și clipuri video, realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale, aceștia promit obținerea unui permis auto în doar câteva zile, fără școală de șoferi, fără examen și fără birocrație.

Procesul este simplu, rapid și de încredere. Fără birocrație și  timp pierdut. Noi ne ocupăm de toate detaliile”, este unul dintre mesajele prin care sunt atrași potențialii cumpărători.

Ce se întâmplă dacă folosești un permis auto fals

În spatele acestor promisiuni se află însă o înșelătorie. Permisele oferite contra sumei de aproximativ 500 de euro sunt false și nu au nicio valoare legală. Mai mult, cei care aleg să le folosească riscă dosare penale și chiar închisoarea.

Pe lângă fapta de a conduce fără permis, riscă și încadrarea la uz de fal, pentru că plasticul respectiv nu are nicio valoare, chiar dacă vânzătorii susțin că este înregistrat în sistem. Necunoașterea legii nu înlătură răspunderea penală”, explică Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, pentru observatornews.ro.

Metodele folosite de escroci sunt tot mai îndrăznețe. Potrivit Poliției Române, aceștia au încercat să vândă permise false chiar și polițiștilor.

Am fost abordat de o persoană care m-a întrebat dacă doresc un permis de conducere, indiferent de categorie. Mi-a cerut un avans de 350 de euro. L-am întrebat dacă s-a uitat pe profilul meu și a văzut că vorbește cu un polițist”, spune Bogdan Ghebaur.

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Cum se obține permisul auto

Autoritățile reamintesc că permisul de conducere poate fi obținut exclusiv pe cale legală, prin promovarea examenului teoretic și practic, după absolvirea unei școli de șoferi.

Candidații trebuie să depună dosarul complet, care include dovada absolvirii cursurilor, avizul medical și achitarea taxei oficiale de 89 de lei. Orice ofertă care promite un permis fără aceste etape înseamnă tentativă de fraudă.

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Subiecte în articol: escrocherie permise auto
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