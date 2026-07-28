500 de euro pentru un permis auto fals. Cum funcționează noua înșelătorie online

În spatele acestor promisiuni se află însă o înșelătorie. Permisele oferite contra sumei de aproximativ 500 de euro sunt false și nu au nicio valoare legală. Mai mult, cei care aleg să le folosească riscă dosare penale și chiar închisoarea.

„Procesul este simplu, rapid și de încredere. Fără birocrație și timp pierdut. Noi ne ocupăm de toate detaliile”, este unul dintre mesajele prin care sunt atrași potențialii cumpărători.

„Pe lângă fapta de a conduce fără permis, riscă și încadrarea la uz de fal, pentru că plasticul respectiv nu are nicio valoare, chiar dacă vânzătorii susțin că este înregistrat în sistem. Necunoașterea legii nu înlătură răspunderea penală”, explică Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, pentru observatornews.ro.

Metodele folosite de escroci sunt tot mai îndrăznețe. Potrivit Poliției Române, aceștia au încercat să vândă permise false chiar și polițiștilor.

„Am fost abordat de o persoană care m-a întrebat dacă doresc un permis de conducere, indiferent de categorie. Mi-a cerut un avans de 350 de euro. L-am întrebat dacă s-a uitat pe profilul meu și a văzut că vorbește cu un polițist”, spune Bogdan Ghebaur.

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Cum se obține permisul auto

Autoritățile reamintesc că permisul de conducere poate fi obținut exclusiv pe cale legală, prin promovarea examenului teoretic și practic, după absolvirea unei școli de șoferi.

Candidații trebuie să depună dosarul complet, care include dovada absolvirii cursurilor, avizul medical și achitarea taxei oficiale de 89 de lei. Orice ofertă care promite un permis fără aceste etape înseamnă tentativă de fraudă.