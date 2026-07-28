Donald Trump îi primește pe Netanyahu și Zelenski la Casa Albă

Donald Trump îi va primi marți, la Washington, pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, și pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cei doi lideri aflându-se în capitala americană pentru a participa la funeraliile senatorului Lindsey Graham, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american și un susținător ferm al sprijinului pentru Ucraina, notează Reuters.

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Întâlnirile au loc într-un context tensionat, în condițiile în care conflictul din Iran și războiul din Ucraina au ajuns în momente decisive.

Relațiile dintre Trump și Netanyahu traversează o perioadă complexă, marcată de încercările liderului american de a tempera atacurile Israelului în Liban împotriva grupării Hezbollah, dar și de tensiunile apărute după un apel telefonic din luna iunie în care l-a numit pe liderul de la Ierusalim „complet nebun”.

Înainte de plecarea spre Washington, Netanyahu a declarat că principalele subiecte de pe agenda discuțiilor vor fi conflictul cu Iranul și extinderea cooperării regionale în materie de securitate.

Potrivit unui oficial al Casei Albe, Trump și premierul israelian vor aborda și tensiunile dintre Israel și Liban, precum și viitorul Acordurilor Abraham, prin care Israelul și-a normalizat relațiile diplomatice cu Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan.

Președintele american și-a exprimat, de asemenea, dorința ca Arabia Saudită să adere la aceste acorduri, însă Riadul continuă să condiționeze acest pas de existența unei perspective clare privind înființarea unui stat palestinian.

Relațiile dintre Trump și Zelenski s-au îmbunătățit în ultimele luni, după o perioadă marcată de tensiuni la începutul celui de-al doilea mandat al liderului american.

Președintele ucrainean va avea o întâlnire privată cu Trump la Casa Albă, în cadrul căreia va solicita aprobarea achiziționării de interceptoare pentru sistemele Patriot și finalizarea unui acord privind dronele.

De asemenea, ce doi vor discuta și anunțul lui Trump de la Summitul NATO, potrivit căruia va acorda Ucrainei licență pentru producția de sisteme Patriot.

(sursa: Mediafax)