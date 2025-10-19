Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova

Andrei Nistor i-a avertizat pe români să fie atenți „la informațiile care circulă online!”.

„Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Din datele pe care le avem, aceste imagini NU sunt de la incidentul din Rahova, ci de la un alt eveniment, mai vechi.

Fac apel către locatarii blocului afectat: Nu intrați în clădire! Vă puneți în pericol viața și îi expuneți riscurilor și pe salvatori. Rugăminte și pentru jurnaliști și cei care distribuie astfel de informații: Verificați sursele înainte de a posta! Acum nu este momentul pentru senzațional, ci pentru responsabilitate. Oamenii au nevoie de informații reale, nu de zvonuri. Informația corectă poate salva vieți”, a scris prefectul pe Facebook.

Oamenii pot intra în blocul afectat de explozie doar însoțiți de pompieri, conform unui program stabilit la fața locului, deoarece clădirea este instabilă.

(sursa: Mediafax)