Anomalie climatică: cireșii au înflorit din nou la Arad. S-a dat natura peste cap?

Înflorirea cireşilor a doua oară a început de câteva zile atât în oraşul Arad, cât şi în alte zone din judeţ.



"Este pentru prima dată în viaţă când văd un cireş înflorit de Sânziene, la finalul lunii iunie. Am rămas uimit zilele trecute când am văzut că pomul din grădină dă flori. În mod normal, în aprilie înflorea. Nu mă aştept să mai dea şi fructe, pentru că de acum va fi prea cald şi nici polenizarea nu se mai face corespunzător", a spus un arădean, Vasile Obşitoş.



Directorul Direcţiei pentru Agricultură Arad, Pavel Ţica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, că i-a fost semnalată această situaţie în mai multe locuri din judeţ.



"Vă spun sincer că şi cireşii din grădina mea au înflorit. Este, evident, o anomalie, pentru că înfloresc cireşii în mod normal în aprilie - mai. Înflorirea în timpul verii este cauzată, cel mai probabil, de un stres asupra copacilor provocat de schimbări climatice. Variaţiile bruşte de temperatură pot deregla ciclul natural al pomului", a declarat Pavel Ţica.



Specialiştii spun că o înflorire a doua oară a cireşilor le poate afecta sănătatea şi vigoarea pe termen lung.



"Aceşti copaci îşi epuizează mai repede resursele, devin slăbiţi şi vulnerabili", a explicat Pavel Ţica.



Copacii care au înflorit a doua oară ar putea produce mai puţine fructe în următorul an şi pot deveni vulnerabili la boli şi dăunători

