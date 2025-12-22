ANPC intensifică controalele în stațiunile turistice în sezonul de iarnă

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că va continua și va intensifica controalele în zonele turistice pe toată durata sezonului de iarnă.

Scopul controalelor este protejarea drepturilor consumatorilor care își petrec vacanțele în stațiuni.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, publicat luni, după primele verificări desfășurate în cadrul Comandamentului de Iarnă 2025.

Potrivit ANPC, în perioada 15-21 decembrie 2025, comisarii instituției au verificat peste 470 de operatori economici din stațiuni și alte zone turistice frecventate în această perioadă.

Reprezentanții Autorității spun că prezența ANPC va fi constantă în toate zonele turistice pe durata sărbătorilor de iarnă, pentru a preveni abuzurile și a asigura servicii sigure pentru consumatori.

Conform comunicatului, în urma controalelor, ANPC a aplicat sancțiuni semnificative.

Au fost date 271 de amenzi contravenționale, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane de lei, și 296 de avertismente.

De asemenea, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 65.000 de lei, și oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 73.000 de lei.

În cazul a opt operatori economici, a fost decisă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor constatate.

Reprezentanții ANPC precizează că principalele nereguli descoperite au vizat siguranța alimentară și informarea corectă a consumatorilor.

Printre cele mai frecvente probleme s-au numărat produsele cu data limită de consum depășită, nerespectarea condițiilor de depozitare, în special pentru alimente perisabile precum peștele și carnea, dar și produse de origine vegetală depreciate, cu urme de mucegai.

Au fost identificate și produse alimentare cu ambalaje deteriorate, produse nealimentare fără elemente de identificare care să permită stabilirea trasabilității, utilizarea echipamentelor și ustensilelor foarte uzate, cu depuneri de gheață, rugină sau impurități.

Reprezentanții ANPC atrag atenția că astfel de controale vor continua și în perioada următoare și îi încurajează pe consumatori să sesizeze orice neregulă întâlnită.

(sursa: Mediafax)