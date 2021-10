ANPC: Cumpărătorii trebuie să se informeze şi să acorde atenţie tuturor detaliilor în perioada reducerilor de Black Friday

Cumpărătorii trebuie să se informeze cât mai complet asupra produselor pe care intenţionează să le achiziţioneze şi să acorde atenţie tuturor detaliilor în special în perioada marilor reduceri de preţuri, cum este şi Black Friday, atrage atenţia directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel.





În plus, el recomandă consumatorilor verificarea preţurilor prin consultarea site-urilor care afişează preţuri comparative pentru acelaşi produs, mai ales că această practică a dus la îmbunătăţirea constantă a modalităţilor de prezentare a preţurilor şi reducerilor de către magazinele electronice.



Astfel, pentru cumpărături avantajoase în perioada ofertelor de Black Friday, reprezentantul ANPC recomandă verificarea stocului existent, a preţului afişat, dacă acesta este integral (conţine sau nu TVA) precum şi dacă include costul de livrare.



"Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informaţii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vânzare sau a condiţiilor de livrare, iar modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozităţii vânzătorului. Consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de a denunţa contractul şi are la dispoziţie 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulţumit de el, fără să invoce vreun motiv", spune directorul general al ANPC.



Vânzătorul rambursează consumatorului toate sumele pe care le-a primit, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului prin cererea de retur.