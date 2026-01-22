ANSVSA: România ar putea exporta oi pentru sacrificat în Algeria

Algeria urmează să sărbătorească Aïd el-Adha, al doilea cel mai mare festival din cultura islamică. Solicitarea a venit din partea oficialilor algerieni prezenți în România cu prilejul unei vizite de lucru.

Într-un comunicat publicat, miercuri, pe Facebook, ANSVSA a precizat că România se pregătește pentru continuarea exportului de ovine și deschiderea exportului pentru cereale și legume către Algeria.

Reprezentanți ai Algeriei se află, încă de luni, în România.

Aceștia au venit în țară pentru a vizita la Tulcea, fermele de ovine, un abator, un operator de cereale, dar și Portul Constanța pentru a analiza modul de lucru în favoarea exporturilor către această țară.

„Continuarea exportului de ovine către Algeria și deschiderea exportului de cereale reprezintă priorități clare. Ne propunem un flux comercial predictibil, bazat pe standarde ferme de bunăstare, biosecuritate și siguranță alimentară, astfel încât parteneriatul România - Algeria să se dezvolte sustenabil și în beneficiul operatorilor din ambele țări”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Discuțiile au evidențiat succesul exporturilor de ovine românești, cu creșteri semnificative ale volumelor și aprecierea calității mărfii, precum și necesitatea unui calendar predictibil de achiziții, pentru a evita livrările sporadice și pentru a asigura continuitatea fluxului comercial.

Printre oficialii algerieni aflați în vizită în România se află Ambasadorul Algeriei, Excelența Sa Abdelmadjid Naamoune, directorul general al companiei algeriene Agrolog, Leila Ramdani, dar și reprezentați din domeniul sanitar-veterinar din Algeria.

Discuțiile din cadrul întâlnirilor au fost moderate de președintele ANSVSA Alexandru Bociu, iar delegațiile celor două țări au fost întâmpinate de președintele și vicepreședintele Consiliului Județean Constanța.

(sursa: Mediafax)