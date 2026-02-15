Primul anuar al Capitalei după ce recensământul din 1894 a găsit „o sumă respectabilă de imposabili”

Ideea unui anuar statistic al Bucureștiul s-a concretizat în ultimii ani ai secolului al XIX, când instrumentele și metodologiile de calcul ale specialiștilor, și însuși studiul fenomenelor demografice erau la început. Înființat în 1883 – 1884, biroul era format inițial dintr-un referent și un copist și „firesce, că n’a putu să corespiunde cerințelor cele mai modeste ale sciinței statistice”.

Primăria a trimis un om „la specializare” în marile capitale europene

În 1893, biroul a fost reorganizat, iar fostul șef al acestuia a fost trimis în străinătate pentru a studia organizarea și funcționarea serviciului statistic din Peste, Viena și Praga.

În aceste vizite, trimisul Primăriei Capitalei „a putut să-și dea sema esactă de starea lucrurilor în acestă importantă cestiune și a alege mijlocele cele mai practice la noi pentru adunarea datelor statisitce certe”. Aceste mijloace au început să se aplice la București de la 1 ianuarie 1894, iar datele culese se regăsesc în „Anuarul statistic al Orașului Bucuresci pe anul 1895”, prima ediție.

Acesta este parte dintre cele 13 exemplare recuperate în format electronic și publicate pe platforma Biblioteca Digitală a Bucureştilor, cea mai apropiată de zilele noastre fiind datând deja din regimul comunist, aproape șapte decenii mai târziu.

Cea mai recentă ediție a fost publicată în 2025, cu date din 2024, elaborată de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, de sub umbrela Institutului Național de Statistică (INS), sub sloganul „Calculăm statistica oficială a României din 1895”.

Câți locuitori avea Capitala în 1895 și câți erau impozabili

Rezultatele recensământului din 1894 arătau că Bucureștiul număra 232.009 suflete, cifră rotunjită, pentru a include și persoanele necenzurate, la 250.000.

„Oricum s-ar primi lucrurile, recensământul din anul 1894 esre cel d-intâiul recensământ care se apropie mai mult de adevăr. Deja, din punct de vedere fiscal, acest recensămând a dat un rezultat cât se pote de satisfăcător”, scriau statisticienii bucureșteni de la finalul secolului al XIX.

Creșterea raportată este spectaculoasă și ne dă detalii cu privire la categoriile de contribuabili – persoane fizice – din acel an.

„Într-adevăr, la 1 decembrie 1894, când s-a început recensământul, fiscul numera în totî capitala numai 19.047 contribuabili dacă, față de această cifră, vom pune număai cifra capilor de familie bărbați, pe care ne o dă recensământul din anul 1894, și care e de 48.857, avem deja o diferență simțitore în folosul fiscului; deosebirea acesta cresce însă enorm dacă fața de cea 19.047 contribuabili vom pune cifra bărbaților în vârstă de la 21 de ani (când, după lege, cetățeanul începe a fi imposabil) și până la peste 70 de ani, cifră care e de 69.471. Scădând contingentul anului 1894 de recruți, scutiți după lege și pe cari fiscul nu îi pote urmări, totuși rămâne o sumă respectabilă de imposabili”, se arată în paginile primului anuar al Capitalei.

„Așa dar, din punctul fiscal de vedere, rămâne netăgăduit dă resultatul recensământului din anul 1894 a adus rodele satisfăcătore și ne-a apropiat mai mult de realitatea lucrurilor”, au conchis autorii.

Când a sărit Capitala de un milion de locuitori

Derulând pe repede înainte 68 de ani, până la ediția din 1963 a anuarului statistic al Bucureștiului, se poate observa creșterea masivă a populației. Este vorba de o avans de peste cinci ori a numărului de bucureșteni de la recensământul din 1894 până la cel din 1956, cel mai recent dinaintea acestei ediții.

Anul 1948 este cel în care populația a depășit pragul de un milion de locuitori, iar în 1956, ajunsese la 1,23 de milioane.

Alți 61 de ani mai târziu, conform celui mai recent anuar al Capitalei, pentru anul 2024, al INS, populația Capitalei a ajuns la 1,71 de milioane de locuiori, în scădere constantă începând din 1992, când a ajuns la un vârf de 2,06 milioane de locuitori.

În ceea ce privește contribuabilii, persoanele fizice, populația ocupată civilă din București era de 1,25 de milioane de persoane la finalului anului 2023, cu un număr mediu de salariați de 1,03 milioane.

(sursa: Mediafax)