Apare o nouă stațiune în România: „Frumusețe care îți taie respirația”

Decizia vine ca urmare a recunoașterii potențialului uriaș al zonei, dar și a nevoii urgente de investiții și infrastructură.

„Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”

Rânca, situată în județul Gorj, este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și pentru traseul de acces la fel de impresionant – o parte din Transalpina, cea mai înaltă șosea din România.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, originar din Novaci, a salutat decizia Guvernului printr-o postare pe Facebook:

„Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumusețe care îți taie respirația și un potențial imens, dar și nevoie de dezvoltare reală, de atenție și de investiții. Astăzi am făcut un pas important în direcția asta: Guvernul a aprobat hotărârea prin care orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine stațiune turistică de interes național.”

Această decizie deschide calea pentru finanțări suplimentare, dezvoltarea serviciilor turistice și promovarea zonei la nivel internațional.

Sezonul de iarnă bate la ușă: rezervările pentru Crăciun au început deja

Stațiunea Rânca dispune momentan de șase pârtii de schi și o pârtie pentru săniuș, oferind opțiuni pentru toate categoriile de turiști — de la începători la pasionați de sporturi de iarnă. Pârtia de nivel mediu are o lungime de 1,4 km, iar cea dificilă 1,2 km, scrie stiripesurse.ro.

Hotelierii din zonă anunță deja o creștere a interesului pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, în timp ce specialiștii avertizează că prețurile la cazare ar putea fi mai mari cu 10-15% față de anul precedent.

Citește pe Antena3.ro Provocarea care a stârnit isterie: o sală de sport a anunțat că oferă un Porsche celui care reușește să slăbească 50 kg în 3 luni

O zonă cu potențial turistic imens, dar și provocări

Deși Rânca atrage deja mii de turiști anual, infrastructura rutieră și serviciile conexe (apă, canalizare, transport public) sunt încă insuficient dezvoltate. Declararea ca stațiune de interes național este un pas esențial spre rezolvarea acestor probleme, însă va fi nevoie și de implicarea autorităților locale, parteneriat public-privat și o strategie coerentă de dezvoltare durabilă.

Pentru pasionații de natură, sporturi de iarnă sau pur și simplu pentru cei care vor o escapadă într-un decor montan spectaculos, Rânca promite să devină una dintre cele mai atractive destinații montane din România.

Totodată, au fost atestate ca stațiuni turistice de interes local:

Zona de Sud a municipiului Călărași, jud. Călărași

Zona turistică a comunei Arcani, jud. Gorj

Comuna Jurilovca, jud. Tulcea

Zona turistică Bozovici - Poneasca - Valea Miniș, comuna Bozovici, jud. Caraș-Severin

Zona turistică Arefu - Lacul Vidraru, comuna Arefu, jud. Argeș

Atestarea stațiunilor de interes național și local a fost aprobată, la propunerea #MEDAT, de Guvernul României. România numără, în prezent, 57 de stațiuni turistice de interes național și 170 de interes local.