Criza Apei: Apele Române acuză operatorul ESZ Prahova pentru întreruperea apei potabile

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a transmis un comunicat de presă în care explică situația critică provocată de întreruperea furnizării apei potabile în Prahova și precizează că operatorul ESZ Prahova poartă responsabilitatea pentru problemele apărute în sistemul de alimentare.



Potrivit ANAR, astăzi la ora 12:00 a fost deschisă golirea de semiadâncime a lacului, la cota 626,40 mdM, fiind evacuat un debit de 3 mc/s. Apa este trimisă spre priza ELSID, tranzitată prin conducta CHEMP3 și direcționată către coada lacului de acumulare Voila, astfel încât să ajungă pe cel mai scurt traseu la stația de tratare. Autoritatea precizează că alimentarea lacului de priză este în desfășurare, iar operatorul ESZ Prahova trebuie să își ia măsurile necesare pentru reluarea procesului de tratare. ANAR estimează că furnizarea apei către populație poate fi reluată în cel mult o săptămână.



Reabilitarea bazinului de apă curată Lunca Mare este o investiție multianuală începută în 2023, aflată în prezent în stadiul de avizare și urmând să fie aprobată printr-o Hotărâre de Guvern. ANAR subliniază însă că această investiție nu elimină obligațiile ESZ Prahova de a respecta condițiile impuse prin autorizația de gospodărire a apelor și prin Convenția de Exploatare semnată în 2017. Operatorul are obligația de a asigura o acumulare tampon pentru situații de viitură, de a exploata corect prizele de apă și de a avertiza din timp obiectivele din aval în caz de avarii.



Autoritatea menționează că ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârșitul lunii octombrie asupra riscului de creștere a turbidității în timpul lucrărilor de decolmatare și al scăderii nivelului în lac. În aceste condiții, operatorul trebuia să asigure alimentarea stației Voila din bazinul de apă curată Lunca Mare, însă acesta este în prezent gol deoarece conducta de aducțiune aflată în exploatarea operatorului este avariată. ANAR amintește că, potrivit contractului de operare din 2013, întreținerea și repararea acestor bunuri sunt responsabilitatea exclusivă a operatorului.



ANAR atrage atenția că intervențiile necesare la barajul Paltinu nu pot fi realizate din cauza nivelului ridicat al apei, care împiedică accesul scafandrilor. Sub cota de funcționare a golirii de semiadâncime, exploatarea depinde exclusiv de evacuarea prin turbinele microhidrocentralei Hidroelectrica, un mod de operare temporar și nesigur. În lipsa intervențiilor urgente, problemele de alimentare cu apă brută ar putea continua în următoarele șase luni.

ANAR subliniază că este necesară o colaborare rapidă și eficientă între toate instituțiile implicate pentru rezolvarea crizei generate la barajul Paltinu și în sistemul de alimentare cu apă al stației Voila.

(sursa: Mediafax)