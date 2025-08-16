Inconștiență la volan. Aproximativ 2.300 de permise, reținute pentru viteza într-o săptămână

Conform comunicatului emis de IGPR, au fost reținute 2.292 de permise de conducere pentru depășirea regimului legal de viteză. Dintre acestea, 2.128 de șoferi au fost sancționați pentru depășirea cu peste 50 km/h a vitezei maxime admise, iar 164 pentru depășirea cu mai mult de 70 km/h.

În totalul acțiunii, autoritățile au constat peste 24.000 de abateri de la regimul legal de viteză.

„Reamintim că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele”, transmite IGPR.

(sursa: Mediafax)