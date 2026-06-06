Adrenalină la maximum: S-a dat startul salturilor cu parașuta deasupra Mării Negre

Asociația Club Sportiv TNT Brothers a deschis un nou sezon de parașutism pe litoral, în cadrul aerodromului Tuzla. Toți cei care își doresc o experiență memorabilă la mare vor avea posibilitatea să sară cu parașuta în tandem de la 4.000 de metri altitudine și să descopere litoralul românesc așa cum puțini au ocazia să îl vadă.



„Comunitatea noastră de pasionați ai zborului a așteptat cu nerăbdare începutul noului sezon. Condițiile oferite de litoral creează un cadru spectaculos pentru salturile cu parașuta, iar atunci când condițiile meteorologice permit, pot fi organizate și salturi la apus, cu aterizare pe plajă. Observăm un interes crescut din partea celor care își doresc să experimenteze pentru prima dată această activitate la mare”, a declarat Radu Ioniță, manager marketing TNT Brothers.

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(sursa: Mediafax)