România cere consolidarea securității la Marea Neagră. 50 de nave scufundate de la începutul războiului ruso-ucrainean

Războiul hibrid, o realitate zilnică pentru România

Viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale, a avertizat că România se confruntă zilnic cu bruiaj și interferențe electronice, efect direct al proximității războiului ruso-ucrainean.

„Avem în fiecare zi bruiaj și interferențe în zona noastră de responsabilitate. Este atât de important să înțelegem valoarea păcii”, a subliniat acesta.

Oficialul militar a precizat că protecția infrastructurilor critice depinde de dezvoltarea unor sisteme integrate moderne, care să includă drone aeriene, navale și submarine. În sprijinul interoperabilității, România organizează la fiecare doi ani exercițiul OPEX, menit să testeze și să consolideze capabilitățile de apărare navală.

50 de nave scufundate în Marea Neagră, risc de poluare și securitate

Viceamiralul Panait a atras atenția și asupra poluării maritime, o problemă adesea trecută cu vederea în dezbaterile de securitate. Potrivit acestuia, de la începutul războiului ruso-ucrainean, aproximativ 50 de nave – comerciale și militare – au fost scufundate în Marea Neagră.

„Acest lucru ar putea reprezenta un risc major, alături de minele plutitoare și dronele navale”, a avertizat șeful Marinei Române.

El a precizat că România colaborează strâns cu Allied Maritime Command (MARCOM), cu Cartierul General NATO și cu Flota a Șasea a SUA, pentru a construi o imagine comună a situației maritime și a dezvolta parteneriate în domeniul tehnologiilor emergente.

Sorin Moldovan: „Trebuie să ne asigurăm că Marea Neagră nu devine un lac rusesc”

În cadrul aceluiași panel, Sorin Moldovan, Secretar de Stat în Ministerul Apărării Naționale, a anunțat intenția României de a găzdui un hub de securitate maritimă la Marea Neagră. Inițiativa are sprijinul președintelui Nicușor Dan și a fost discutată recent cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

„Trebuie să ne asigurăm cu orice preț că Marea Neagră nu devine un lac rusesc. Pentru asta, trebuie să creștem bugetul apărării și să cheltuim inteligent, nu doar pe hârtie”, a declarat Moldovan.

Oficialul MApN a subliniat că NATO s-a transformat radical după declanșarea războiului din Ucraina. „NATO de astăzi este mult mai puternic decât NATO din 2022. Războiul ne-a făcut să lucrăm mai strâns împreună”, a conchis el pentru DCNews.