Atacuri cu drone în apropierea României. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate pentru monitorizare

„Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România”, a anunțat luni, Ministerul Apărării Naționale.

După ce au fost detectate „ținte aeriene”, îndreptându-se spre zona Ismail, două avioane Eurofighter ale contingentului german au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Dronele au dispărut de pe radar, iar aeronavele au fost au revenit la bază fără a fi înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.

La ora 01.45, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au decolat după sistemele de supraveghere au detectat noi ținte aeriene la aproximativ 30 de kilometri nord de Insula Șerpilor, cu traiectorii posibile spre Vâlcov, Chilia sau Ismail.

La ora 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în vederea informării populației. Pe durata misiunii, piloții F-16 au raportat prezența unor ținte în apropiere de Ismail, urmată de explozii pe teritoriul ucrainean.

Nici de această dată nu s-au înregistrat pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian al României

„Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, conchide comunicatul Ministerul Apărării Naționale.

(sursa: Mediafax)