Atenție șoferi! Avertizări de ceață și vizibilitate redusă pe drumurile din mai multe județe

Sursa foto: Hepta/Vizibilitatea în trafic este redusă la sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod galben de ceață valabil în noaptea de joi spre vineri, pentru mai multe județe din sudul și sud-estul țării. Fenomenul va reduce vizibilitatea local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri și poate favoriza formarea ghețușului.