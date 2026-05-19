Premieră militară: Piloții români au doborât o dronă intrată neautorizat în spațiul NATO

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris ministrul român pe rețeaua de socializare.

Radu Miruță a dezvăluit că a vorbit cu omologul său din Estonia.

„L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări”, a mai scris Miruță.

Demnitarul va propune ca pilotul român să primească emblema de emisar pentru pace.

„Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a precizat Radu Miruță.

Știrea inițială:

Avioanele românești au doborât o dronă ucraineană intrată în spațiul aerian al alianței. Incidentul s-a produs luni, în Estonia. Decizia privind doborârea dronei reprezintă o premieră.

Un avion românesc din poliția aeriană NATO din Marea Baltică a doborât o dronă ucraineană rătăcită deasupra Lacului Võrtsjärv din Estonia, anunță Clash Report. Incidentul a avut loc luni fiind prima interceptare de acest tip de pe teritoriul estonian.

Autoritățile din Estonia au transmis că, probabil, drona a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Letonia a oferit o avertizare permițând detectarea timpurie a dronei.

Anterior, statele baltice au evitat să doboare dronele ucrainene rătăcite, pentru a nu provoca pagube colaterale.

În timpul ultimelor incidente cu drone, Letonia a ridicat de la sol avioane NATO și a emis alerte pentru populație.

(sursa: Mediafax)