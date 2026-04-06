de Redacția Jurnalul    |    06 Apr 2026   •   23:45
O femeie de 71 de ani a salvat trei vieți după moartea sa
Sursa foto: Trei români au primit o nouă șansă la viață

O intervenție coordonată de echipe medicale din Baia Mare, Cluj-Napoca și București a făcut posibilă salvarea a trei pacienți, după ce familia unei femei aflate în moarte cerebrală a acceptat donarea de organe.

O pacientă în vârstă de 71 de ani, internată la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare și aflată în moarte cerebrală, a oferit o șansă la viață altor trei bolnavi, după ce familia sa a acceptat donarea de organe.

Intervenția a făcut posibilă realizarea a două transplanturi renale la Cluj-Napoca și a unui transplant hepatic la Institutul Clinic Fundeni din București, anunță reprezentanții Spitalului Județean „Constantin Opriș” din Baia Mare.

Procedura a fost coordonată de medicii Andrei Mureșan și Adriana Stoicovici, cu implicarea echipei de Anestezie și Terapie Intensivă.

Deși retras oficial din activitate, dr. Mureșan a revenit pentru a sprijini echipa medicală într-un moment crucial.

Cu experiență în coordonarea donării de organe încă din 2013, medicul a avut un rol esențial în desfășurarea intervenției.

Decizia familiei de a accepta donarea a transformat o situație dramatică într-o șansă reală pentru alți pacienți aflați pe listele de așteptare.

„Donarea de organe înseamnă viață și speranță. Dincolo de sfârșitul unei vieți, există șansa unui nou început pentru alții”, a scris dr. Andrei Mureșan.

Solidaritate în fața tragediei

Cazul de la Baia Mare readuce în atenție importanța donării de organe și rolul esențial al echipelor medicale care fac posibile astfel de intervenții.

Într-un context medical adesea dificil, gesturile de solidaritate și implicarea unor medici dedicați pot face diferența dintre viață și moarte pentru pacienții aflați în suferință.

(sursa: Mediafax)

 

