x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals

Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals

de Redacția Jurnalul    |    11 Noi 2025   •   17:15
Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: Este un fals

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, semnalează apariția unor informații false potrivit cărora lucrările de consolidare și refacere a Planșeului Unirii ar fi fost oprite. Într-un mesaj public, edilul califică aceste afirmații drept „un fals, răspândit cu scopul de a manipula opinia publică”.

Potrivit lui Băluță, proiectul este esențial pentru siguranța tuturor participanților la trafic din centrul Capitalei – șoferi, pietoni și locuitori de toate vârstele – și reprezintă rezultatul unei colaborări instituționale între autoritățile locale și alte structuri responsabile de infrastructura Bucureștiului. Edilul insistă că lucrările continuă conform planificării, în contextul în care Planșeul Unirii este considerat un obiectiv strategic de siguranță și mobilitate urbană.

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care era în pericol de prăbușire. Lucrările la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

Lucrările doar la Planșeul Unirii au fost împărțite în patru etape / zone, pentru a reduce disconfortul în trafic.

Lucrările în primele două zone au început practic simultan.

zona 1 – spațiul din fața Hanului lui Manuc
zona 2 – parcul din fața magazinului Unirea
zona 3 – fântânile arteziene (ulterior)
zona 4 – porțiunea de lângă Pasajul Unirii, unde Dâmbovița iese de sub planșeu, adică zona ambasadei Israelului (ulterior).

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: baluta planseul unirii fals
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri