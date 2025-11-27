Băluță propune subvenții de 100% la gigacalorie pentru bucureștenii cu venituri de până la 3.000 lei

Măsura va fi supusă unui referendum pentru a pune presiune pe viitorul guvern să o implementeze urgent, spune Daniel Băluță.

Candidatul a explicat la DC News că schimbarea modului de funcționare a sistemului de termoficare va permite redistribuirea banilor astfel încât să ajute oamenii vulnerabili.

„Mamă, degeaba am apă caldă dacă n-am bani să o plătesc”, i-a spus o locuitoare din Colentina, o realitate pe care candidatul o consideră extrem de tristă.

Băluța a subliniat că subvențiile vor merge exclusiv către oamenii care au muncit sau muncesc în continuare. Pensionari cu pensii foarte mici, persoane cu dizabilități care nu au capacitatea să muncească și tineri cu venituri foarte mici, inclusiv cei cu salariu minim în București.

„Nimeni, niciun om care nu a muncit sau care nu muncește, nu va primi un leu, nimic. Singurii care vor primi astfel de subvenții sunt oamenii care au muncit în viața asta și au ajuns la pensie și evident au pensiile foarte mici", a declarat Băluță.

Candidatul a atras atenția asupra situației dificile a tinerilor cu studii elementare și medii care au locuri de muncă prost plătite. „Cu salariu minim în București e greu de trăit. Mai ales tineri sunt în situația asta”.

Băluță intenționează să organizeze un referendum pe această temă pentru ca bucureștenii să pună presiunea necesară pe guvern, indiferent de culoarea politică, să implementeze măsura în regim de urgență.

„Tipul ăsta de abordare în anul 2025 să avem eterna problemă. Fie nu este apă caldă, fie nu este căldură, fie avem avarii, fie e o realitate absolut tristă, sunt foarte mulți oameni care nu au bani să plătească căldura", a spus candidatul PSD.

