Bărbat de 62 de ani, găsit mort în râul Dâmbovița

Potrivit IPJ Dâmbovița, polițiștii din Titu au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi înecat în râul Dâmbovița.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 62 de ani, decedat, fără a prezenta urme de violență.

Cadavrul a fost preluat de Serviciul Județean de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)