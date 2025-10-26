Bărbat de 62 de ani, găsit mort în râul Dâmbovița

“România se transformă într-o țară de chiriași”. Locuințele vor deveni tot mai scumpe. Ce spun experții despre “bula imobiliară”
Potrivit IPJ Dâmbovița, polițiștii din Titu au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi înecat în râul Dâmbovița.
La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat, în vârstă de 62 de ani, decedat, fără a prezenta urme de violență.
Cadavrul a fost preluat de Serviciul Județean de Medicină Legală Dâmbovița, în vederea efectuării necropsiei.
Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
(sursa: Mediafax)
Citește pe Antena3.ro