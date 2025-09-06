Bărbat arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au reținut joi un bărbat de 51 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și tentativă la agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

În 1 septembrie, polițiști au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să atingă cu mâna în zona intimă un minor, în timp ce se aflau în fața unui spațiu comercial, situat în Sectorul 2.

În urma cercetărilor s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de un bărbat de 51 de ani.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, s-a mai stabilit că acesta ar mai fi comis o astfel de faptă. În 27 noiembrie 2024, același bărbat ar fi comis un act de natură sexuală asupra unui minor, în vârstă de 13 ani, prin aceea ca l-ar fi atins cu mâna în zona intimă.

Bărbatul a fost depistat joi și a fost dus la audieri. În baza probatorului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

(sursa: Mediafax)