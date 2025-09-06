Bărbat arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unui minor

x close
de Redacția Jurnalul    |    06 Sep 2025   •   20:40
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru agresiune sexuală asupra unui minor și tentativă de agresiune sexuală asupra unui minor.

Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au reținut joi un bărbat de 51 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și tentativă la agresiune sexuală comisă asupra unui minor.

În 1 septembrie, polițiști au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să atingă cu mâna în zona intimă un minor, în timp ce se aflau în fața unui spațiu comercial, situat în Sectorul 2.

În urma cercetărilor s-a stabilit că fapta ar fi fost comisă de un bărbat de 51 de ani.

De asemenea, în urma extinderii cercetărilor, s-a mai stabilit că acesta ar mai fi comis o astfel de faptă. În 27 noiembrie 2024, același bărbat ar fi comis un act de natură sexuală asupra unui minor, în vârstă de 13 ani, prin aceea ca l-ar fi atins cu mâna în zona intimă.

Bărbatul a fost depistat joi și a fost dus la audieri. În baza probatorului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

