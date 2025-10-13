Bucureștean înjunghiat în casă de un bărbat care a intrat peste el. Agresorul, arestat

Incidentul a avut loc vineri seara, în jurul orei 21:00.

Pe fondul unui conflict preexistent cu victima, un bărbat de 46 de ani, inculpatul, un bărbat de 54 de ani, s-a deplasat la locuința acesteia din București, sectorul 3.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București spun că în încercarea de a pătrunde fără drept în imobil, inculpatul a folosit forța fizică asupra ușii de acces, însă victima a opus rezistență și a împiedicat deschiderea completă a acesteia.

„În aceste împrejurări, inculpatul, cu intenția de a-i suprima viața, a aplicat în direcția persoanei vătămate mai multe lovituri cu un corp tăietor-înțepător, cauzându-i o plagă tăiată laterocervicală dreaptă și o plagă superficială la nivelul mâinii stângi”, transmit, luni, procurorii.

Intervenția unui martor, care a împiedicat pătrunderea inculpatului în locuință, precum și țipetele unei vecine, l-au determinat pe autor să părăsească zona.

Victima a fost transportată de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni, unde a primit îngrijiri medicale, starea sa fiind în prezent stabilă.

Agresorul a fost reținut pentru o durată de 24 de ore, iar duminică judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea formulată de procurori și a dispus arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

(sursa: Mediafax)