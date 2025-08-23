Bătaie între muncitorii români și nepalezi, la o mare fabrică din România

Potrivit martorilor, conflictul a pornit de la un gest banal: un muncitor nepalez ar fi refuzat să îi înmâneze unui coleg român un recipient cu aracet. Disputa a degenerat rapid într-o bătaie la care au participat mai mulți angajați, scrie stiripesurse.

Poliția a deschis o anchetă

Incidentul a avut loc într-o secție de producție și a fost surprins de alți muncitori. În imagini, conflictul capătă dimensiunea unei adevărate confruntări de tabere. Poliția și Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit, deschizând o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte.

Cauzele reale ale tensiunilor

Surse apropiate angajaților susțin că tensiunile dintre muncitorii români și cei nepalezi nu sunt noi. La baza acestora ar sta percepția că lucrătorii asiatici acceptă salarii mult mai mici, ceea ce ar limita șansele românilor de a negocia venituri mai mari.

Jurnalistul Doru Șupeală a explicat, într-o postare pe Facebook, contextul:

„Muncitorii asiatici acceptă salarii minimale, ceea ce îi dezavantajează pe români. În aceste fabrici, majoritatea operațiunilor sunt manuale și slab tehnologizate, iar salariile rămân în general la nivelul minim pe economie.”

Aramis Group – gigantul mobilei din România

Aramis Group are peste 6.000 de angajați și produce exclusiv pentru IKEA. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de aproape 2 miliarde de lei și un profit net de 7 milioane de euro. În 2023, profitul record a depășit 15 milioane de euro.

Politicienii, acuzați de instigare la ură

Contextul social tensionat ar fi alimentat și de discursuri politice cu tentă xenofobă. Jurnalistul Doru Șupeală a indicat direct către deputatul Dan Tănasă (AUR), care, într-o postare pe Facebook, îndemna românii să refuze comenzile livrate de curieri străini:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”