Bătălia finală: Românii își aleg astăzi președintele pentru următorii 5 ani

UPDATE 4: Premierul interimar Cătălin Predoiu: Este un moment de răscruce în istoria noastră

Premierul interimar Cătălin Predoiu a votat pentru o președinție care să consolideze și să dezvolte rolul României în Uniunea Europeană: „Este un moment de răscruce în istoria noastră”.

„Am votat pentru o președinție care să consolideaze și să dezvolte rolul României în Uniunea Europeană și să dezvolte parteneriatele euro-atlantice pe care România le are. Am votat cu gândul la o președinție care să ne reprezinte cu demnitate și civilitate în lume, de care să nu ne fie rușine, de care să fim mândri cu toți”, a spus Predoiu la ieșirea de la urne.

Acesta a îndemnat toți cetățenii români să participe la vot: „este un moment de răscruce în istoria noastră. Să participe cu calm și să își exercite dreptul la vot cu civilitate și respect pentru ceilalți cetățeni”.

UPDATE 3: George Simion a venit la vot alături de Călin Georgescu

Candidatul la alegerile prezidențiale, George Simion, a venit duminică, la ora 8.00, să voteze la secția deschisă la Școala Gimnazială din Mogoșoaia, însoțit de fostul prezidențiabil Călin Georgescu.

Simion și Georgescu au vrut să facă declarații în secția de votare, la fel cum au făcut și la turul 1. De această dată, un reprezentant al Ministerului de Interne i-a avertizat că nu au voie să facă asta.

Primul care a vorbit după vot a fost Călin Georgescu.

„Am votat pentru familia românească, în care cuvintele și să fie sfinte, am votat pentru țara noastră, de aici și de pretutindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, de iertare și de vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, care spuneau: cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine, așa încât să fim mulți la vot și vom fi puternici”, a spus Georgescu, după vot.

La rîndul său, George Simion a spus că a votat împotriva nedreptăților făcute poporului român.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici, în actuale granițe și pretutindeni. Am votat împotriva abuzurilor și împotriva sărăciei, am votat împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată am votat pentru viitorul nostru, care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România”, a spus candidatul George Simion.

Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au fost prezenți la secția de votare și au scandat numele acestuia.

UPDATE 2:

Creștere impresionantă de 123% a prezenței în diaspora față de primul tur al prezidențialelor

Diaspora românească a răspuns mult mai puternic la urne în primele două zile ale celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, înregistrând o creștere impresionantă de 123% față de primul tur, arată o analiză IRES.

Datele indică o redistribuire semnificativă a dinamicii de vot în afara țării, cu o prezență constantă pe parcursul întregii zile.

Marea Britanie conduce în topul țărilor cu cei mai mulți votanți, urmată de Germania, Italia, Republica Moldova, Spania și Franța.

Surprize notabile vin din Ungaria, unde prezența aproape s-a triplat comparativ cu primul tur, dar și din Elveția, Olanda și Statele Unite, toate înregistrând o mobilizare mult mai puternică a electoratului român.

Din perspectiva demografică, s-a observat o dublare a prezenței la urne în rândul femeilor cu vârste între 25 și 44 de ani față de primul tur, ceea ce sugerează o schimbare în comportamentul electoral al acestui segment.

Rămâne de văzut dacă acest trend ascendent va continua și în ultima zi de votare din diaspora sau dacă se va repeta modelul din primul tur, când duminica a adus o dinamică mult mai redusă a prezenței la urne.

UPDATE 1:

Aproape un milion de români au votat în Diaspora până la deschiderea urnelor în țară

Aproape un milion de cetățeni români din străinătate și-au exprimat deja votul, conform datelor AEP. Dintre aceștia, 969.023 au votat pe liste suplimentare, iar 4.106 au optat pentru votul prin corespondență. Recordul este deținut la această oră de românii din Italia: aproape 175.000.

Un total de 969.023 cetățeni români din străinătate și-au exprimat deja votul până duminică dimineața la ora 7, când s-au deschis urnele și în țară, conform datelor AEP.

Dintre aceștia, 969.023 au votat pe liste suplimentare, iar 4.106 au optat pentru votul prin corespondență.

În Republica Moldova au votat aproape 90.851 de persoane.

În Spania au votat 119.198 de români, în Italia - 174.747 de români, în Franța - 51.521, în Germania - 163.548, iar în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - 153.756 de români.

Știre inițială:

Procesul de vot în țară a început duminică la ora 7.00, când în întreaga țară s-au deschis secțiile de votare. La nivel național sunt organizate 18.979 de secții de votare.

Procesul de votare se încheie la ora 21.00, dar există posibilitatea prelungirii până la ora 23.59 pentru cetățenii care, la ora 21.00, se află în sediul secției de votare, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot.

Duminică, votarea în afara țării a început la ora locală 7.00 și se va încheia la ora locală 21.00, fără a depăși ora 21.00 a României, cu posibilitatea de prelungire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În străinătate, sunt organizate 965 de secții de votare.

În turul doi al alegerilor prezidențiale au intrat George Simion (AUR) și Nicușor Dan (independent).

(sursa: Mediafax)