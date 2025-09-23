Bujduveanu anunță amenajarea a două noi benzi unice pentru transportul în comun în Capitală

Noile benzi funcționează pe Calea Crângași, între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, și pe Șoseaua Cotroceni, între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței.

„Rezultatul e clar: autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă”, susține Stelian Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

El anunță că sunt în pregătire benzi unice pentru treansportul în comun și pe străzile Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Strada Polonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹