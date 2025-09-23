x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Bujduveanu anunță amenajarea a două noi benzi unice pentru transportul în comun în Capitală

Bujduveanu anunță amenajarea a două noi benzi unice pentru transportul în comun în Capitală

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   16:30
Bujduveanu anunță amenajarea a două noi benzi unice pentru transportul în comun în Capitală

Doi noi benzi unice pentru transportul în comun au fost amenajate în Capitală, pe Calea Crângași și Șoseaua Cotroceni, a anunțat marți primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

Noile benzi funcționează pe Calea Crângași, între Gen. Petre Popovăț și Pasajul Grant, și pe Șoseaua Cotroceni, între Prof. Dr. Ghe. Marinescu și Splaiul Independenței.

„Rezultatul e clar: autobuzele și troleibuzele câștigă timp, oamenii ajung mai repede unde au treabă”, susține Stelian Bujduveanu într-o postare pe Facebook.

El anunță că sunt în pregătire benzi unice pentru treansportul în comun și pe străzile Lascăr Catargiu, Drumul Taberei, Bd. Regele Mihai I și Strada Polonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: benzi unice transport Capitală stelian bujduveanu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri