Biden oferă garanţii de apărare ţărilor est-europene, inclusiv României 

Preşedintele SUA, Joseph Biden, le-a oferit asigurări de apărare, joi, liderilor ţărilor central şi est-europene membre NATO, inclusiv României, în contextul tensiunilor cu Rusia, iar liderul de la Casa Albă a reafirmat susţinerea pentru suveranitatea Ucrainei.

"Preşedintele Joseph R. Biden a vorbit astăzi cu liderii din grupul Bucureşti Nouă (B9), aliaţi de pe flancul estic al NATO, pentru a evidenţia angajamentul Statelor Unite în sensul securităţii transatlantice şi angajamentul nostru sacru faţă de Articolul 5 al Tratatului NATO. Liderii au discutat despre acumularea destabilizatoare de forţe militare de-a lungul frontierei Ucrainei şi despre necesitatea unei poziţii unitare, cu pregătire de reacţie şi determinată a NATO pentru apărarea colectivă a aliaţilor", anunţă Casa Albă, conform unui comunicat postat pe site-ul propriu şi vizualizat de MEDIAFAX.

"Preşedintele Biden a evidenţiat angajamentul SUA faţă de consultările permanente şi faţă de coordonarea cu aliaţii şi partenerii transatlantici, pe măsură ce depunem eforturi în sensul reducerii tensiunilor în actuala criză prin acţiuni în scopul descurajării, prin acţiuni de apărare şi prin dialog", precizează Casa Albă.

La teleconferinţa organizată în formatul denumit "Iniţiativa Bucureşti Nouă" (B9) au participat preşedintele SUA, Joseph Biden, preşedintele României, Klaus Iohannis, preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, premierul Cehiei, Andrej Babis, preşedintele Estoniei, Alar Karis, preşedintele Ungariei, Janos Ader, preşedintele Letoniei, Egils Levits, preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, şi premierul Slovaciei, Eduard Heger.

Joseph Biden a vorbit separat şi cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmiţându-i că Statele Unite susţin suveranitatea Ucrainei. "Preşedintele Joseph R. Biden a vorbit astăzi cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Biden a transmis preocupările profunde ale Statelor Unite şi ale aliaţilor noştri europeni privind acţiunile agresive ale Rusiei faţă de Ucraina şi a spus clar că Statele Unite şi aliaţii vor reacţiona prin acţiuni economice puternice şi alte măsuri în cazul unei noi intervenţii militare. Biden a reafirmat angajamentul neclintit al SUA faţă de suveranitatea Ucrainei şi faţă de integritatea teritorială a acestei ţări. Preşedintele Biden a transmis clar că Statele Unite, aliaţii şi partenerii menţin angajamentul faţă de principiul de «a nu exista decizii sau discuţii despre Ucraina fără Ucraina». Liderii au cerut Rusiei să reducă tensiunile şi au fost de acord că diplomaţia este cea mai bună modalitate de a face progrese consistente pentru rezolvarea conflictului. Preşedintele SUA a evidenţiat disponibilitatea SUA de a se implica în măsuri de consolidare a încrederii pentru avansarea implementării Acordurilor de la Minsk, în sensul susţinerii Formatului Normandia", subliniază Preşedinţia SUA.

"Am avut o conversaţie de o oră şi jumătate cu preşedintele SUA. Preşedintele american m-a informat despre conţinutul negocierilor cu Vladimir Putin. Am discutat despre posibile formate pentru soluţionarea conflictului din Donbas şi am abordat şi tema reformelor interne din Ucraina", a afirmat Volodimir Zelenski, prin Twitter.

