Bilanț negru: Un mort și trei răniți. Vântul puternic de duminică a afectat peste 70 de localități din țară

Potrivit IGSU, vântul puternic a afectat 72 de localități din 18 județe: Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Satu Mare, Suceava, Timiș și Vaslui, precum și Capitala.

Pompierii au intervenit la 99 de imobile, ale căror acoperișuri au fost afectate, dar și pentru degajarea a 106 copaci și 18 stâlpi de electricitate prăbușiți. În urma acestor evenimente, au fost afectate 15 autoturisme.

În ceea ce privește alimentarea cu energie electrică, s-au semnalat întreruperi în 138 de localități din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. Acestea au afectat peste 35.000 de consumatori. Luni dimineața, alimentarea a fost reluată integral.

Cel mai grav incident a avut loc în Huși, județul Vaslui, unde un bărbat a murit, după ce a fost lovit de un acoperiș dislocat de rafalele puternice de vânt. Echipajele de intervenție au găsit victima în stare de inconștiență, iar personalul medical a declarat decesul după efectuarea manevrelor de resuscitare.

În localitatea Târgu Frumos, județul Iași, un bărbat a fost lovit de o creangă ruptă de vânt. Victima a fost transportată la spital, conștientă.

În Timișoara, o femeie a fost rănită, după ce a fost lovită de o creangă. Victima a fost transportată la spital, conștientă, iar în București, în Parcul IOR din sectorul 3, un bărbat a fost rănit, după ce o creangă a căzut peste el. Victima a fost transportată la spital, conștientă.

În județul Bacău, în localitatea Furnicari, un copac a căzut peste un autoturism aflat în deplasare. Șoferul a reușit să se autoevacueze și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

