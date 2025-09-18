Fără centrale pe cărbune, România riscă un blackout. Ivan: Acest lucru poate duce la o blocare a țării

Bogdan Ivan a anunțat că poartă negocieri intense cu Comisia Europeană pentru a obține amânarea termenului de închidere a centralelor, astfel încât România să nu rămână fără surse sigure de producție a energiei electrice.

„Am arătat foarte clar cum România poate ajunge în pauperitate energetică sau chiar în blackout în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian. Acest lucru poate duce la o blocare a țării. Studiul nostru a stat la baza negocierii”, a declarat ministrul în cadrul Interviurilor Digi24.ro.

Planul Ministerului Energiei

Ministrul a explicat că România trebuie să mențină în funcțiune cel puțin trei grupuri mari pe cărbune și alte două unități aflate în revizie tehnică, care să poată fi repornite în caz de avarii. Acestea ar urma să rămână active până la finalizarea noilor centrale pe gaz de la Iernut și Mintia, proces estimat la aproximativ doi ani.

Ținta finală este ca România să reducă masiv utilizarea cărbunelui până în 2029, însă până atunci este esențial să existe o tranziție controlată, fără riscuri pentru siguranța energetică.

Verdictul de la Bruxelles, așteptat zilele următoare

Bogdan Ivan a precizat că așteaptă răspunsul oficial al Comisiei Europene până la sfârșitul acestei săptămâni. „Suntem presați de timp”, a adăugat el, subliniind că un refuz ar putea aduce mari probleme economice și sociale.

Ministrul a reamintit că, în prezent, românii plătesc printre cele mai mari prețuri la energia electrică din Europa, iar închiderea centralelor pe cărbune ar putea agrava situația. În plus, mii de locuri de muncă ar putea fi pierdute la Complexul Energetic Oltenia și în Valea Jiului.