După zeci de licitații eșuate, Ciprian Ciucu anunță: Blocul explodat în Rahova va fi, în sfârșit, pus în siguranță

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a fost semnat contractul pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia produsă anul trecut în cartierul Rahova, după mai multe încercări eșuate de a atribui lucrarea.

Ciucu a declarat, într-o postare pe pagina de Facebook, că intervenția a fost întârziată din cauza dificultăților tehnice și a lipsei de ofertanți interesați de execuție.

„După mai multe încercări, am semnat, în sfârşit, contractul de punere în siguranţă a blocului care a explodat anul trecut în cartierul Rahova. Săptămâna viitoare mă voi întâlni cu reprezentaţi contractorului, vom discuta calendarul intervenţiei, şi după ce mă voi lămuri şi lucrurile vor fi clare, mă voi întâlni cu proprietarii apartamentelor din blocul afectat pentru a le prezenta situaţia şi ceea ce urmează”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Potrivit edilului, principalul obstacol a fost complexitatea lucrărilor și riscurile asociate intervenției, ceea ce a făcut ca firmele să evite procedura de atribuire.

„Principalul motiv pentru care nu au reuşit să contracteze lucrările mai devreme a fost dat de complexitatea/riscul intervenţiei: antreprenorii nu au venit la procedura de atribuire a lucrarilor”, a precizat primarul.

„Mulţumesc companiei Apolodor pentru că într-un final a acceptat şi asumat acest contract”, a mai spus acesta.

Explozia din Rahova din octombrie

Explozia din Rahova, produsă pe 17 octombrie în Sectorul 5 al Capitalei, a avut consecințe grave, inițial fiind raportate trei decese și 15 răniți.

Bilanțul a ajuns ulterior la patru victime.

În urma deflagrației, alimentarea cu gaze a fost întreruptă pentru peste 1.000 de clienți, iar distribuția a fost reluată doar treptat, în funcție de verificările de siguranță.

În unele cazuri, reluarea alimentării nu a fost posibilă din cauza unor pierderi de gaze detectate la instalațiile individuale sau comune.

Autoritățile au permis ulterior revenirea locatarilor în imobilele considerate sigure, însă corpul de clădire în care s-a produs explozia a rămas declarat impropriu pentru locuit.

